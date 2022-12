Contar quilômetros “baixados” em um segundo: a armadilha que afeta esses motoristas

Nas últimas semanas, muitos proprietários de automóveis relataram que o hodômetro zerou repentinamente: o que está acontecendo e como resolver o erro irritante.

Comprar um carro novo é sempre divertido para os entusiastas de automóveis. Ao contrário dos carros usados, os carros novos têm o inegável encanto de não pertencerem a ninguém e, por isso, saírem da fábrica para se tornarem carros de quem os compra. A preferência neste sentido claramente não é exclusiva.romântico’, mas também técnica e mecânica.

Os carros novos têm principalmente instrumentos e opções que acompanham os tempos, pelo que os computadores de bordo estão equipados com o sistema de infoentretenimento, mas também controlo de tração, travagem de emergência, sensores de proximidade, leitores de sinais de trânsito, etc. Além disso, o fato de serem motores e componentes completamente novos e, portanto, pelo menos em teoria, mais resistentes e confiáveis ​​​​ao longo do tempo certamente não deve ser subestimado.

Portanto, é sempre aconselhável optar pela compra de um carro novo, exceto para poder arcar com essa despesa economicamente. No entanto, pode acontecer que alguns modelos de carros apresentem defeitos de design e esses defeitos apareçam apenas quando esses carros são amplamente distribuído. Em alguns casos, esses problemas são difíceis de resolver por meio de intervenção pós-produção e, em outros casos, apenas uma alteração de componente defeituoso ou atualização de software é necessária para resolvê-los. Por outro lado, a garantia oferecida em um veículo recém-adquirido é utilizada para cobrir defeitos de projeto e para substituir aquele componente que não está funcionando corretamente, sem nenhum custo adicional.

Seat Arona, o hodômetro está saindo repentinamente

No último período houve muitos proprietários Seat Arona 1.0 TSI 12V Turbo (modelo em produção desde 2017) para reclamar do zeramento repentino do hodômetro parcial em conjunto com o relógio interno. O problema é tão generalizado que a própria SEAT partilhou até uma nota informativa sobre o assunto. A primeira a detectar esse erro no computador de bordo foi uma empresa conhecida que lida com boletins técnicos e ferramentas de reposição. Se o defeito não ocorrer com você, ele não poderá ser detectado pelo diagnóstico interno, pois aparentemente não há erros de DTC na memória de falhas.

Mas antes de se alarmar, certifique-se sempre de que a reinicialização parcial do hodômetro seja feita no mesmo horário do relógio interno. Se isso não acontecer, o problema pode estar em outro lugar. Se você substituiu a bateria recentemente, por exemplo, um dos terminais aos quais ela está conectada pode não estar encaixado corretamente. Há também uma razão relacionada ao tipo de programa. De fato, dependendo do modelo do seu carro, o hodômetro parcial pode ser zerado quando o limite é atingido, que pode ser de 19 horas e 59 minutos ou 99 horas e 59 minutos de condução. Dependendo das configurações, também pode ser baixado após 1.999,9 ou 9.999,9 quilômetros.

Como resolver o erro de hardware do Seat Arona

Se você encontrar esse problema, não se preocupe, pois a solução é simples. Aliás, segundo o que foi revelado pela Seat, para resolver o zeramento repentino, é necessário atualizar o software dos dispositivos de bordo. Obviamente, é sempre aconselhável levar seu veículo a uma oficina oficial ou autorizada, para que seja feita uma verificação minuciosa e haja a certeza de que o problema foi resolvido.