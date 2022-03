Um trapaceiro descobriu uma nova falha que pode estragar os resgates – Nerd4.life

traidores anel antigo Descubra um novo faça Do jogo de computador que lhe permite fazê-lo Destruir Operações de Resgate de outros jogadores, forçando-os a um ciclo interminável de mortes do qual você só pode escapar começando de novo.

Nesse caso, o problema parece ser um novo hack. Basicamente, trapaceiros invadem jogos de jogadores normais e usam hack para quebrá-los. Ao recarregar o save, o personagem é encontrado preso em um loop infinito de quedas fatais e continuar o jogo parece impossível.

Felizmente, uma maneira de corrigi-lo já foi descoberta, mesmo que não seja fácil de aplicar. Antes de morrer, saia do jogo com a clássica combinação de teclas ALT + F4, para que você tenha mais tempo para trabalhar recarregando o jogo. Faça isso e abra o arquivo um mapaEm seguida, uma lista de lugares de graça. Certo. Se você for rápido o suficiente, será levado a um local aleatório de bênção e poderá continuar. Você precisa ser muito rápido para concluir o processo, portanto, caso não faça isso na primeira tentativa, tente novamente.

Em vez disso, fique longe do PvP de Elden Ring até que o patch chegue, que esperamos que chegue em breve.