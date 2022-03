Samsung Galaxy A52 sempre em baixa na Amazon: desconto e preço

que existe um (quase) smartphone Samsung Para cada necessidade e necessidade de um fato conhecido. A fabricante sul-coreana, ao contrário da sua arqui-rival Apple, sempre apresentou no mercado uma gama muito ampla e heterogênea de dispositivos, distinguindo-se pela extrema atenção aos detalhes e qualidade de produção muito alta. Por esta razão, o Smartphone Samsung de baixo custo Estão entre os mais populares neste segmento, graças a uma relação qualidade/preço imbatível.

Um exemplo é Galáxia A52um smartphone de gama média entre As ofertas mais quentes da Amazon Hoje. Equipado com Tela super AMOLED Com resolução FHD+, o smartphone da fabricante coreana tem seus pontos fortes em cabine de fotos de fundo e em a bateria Que, graças à sua capacidade de 4500 mAh, garante mais de um dia de autonomia. Em suma, uma verdadeira “maratona”.

Samsung Galaxy A52, ficha técnica e características

Abaixo da tela Super AMOLED Infinity-O de 6,5 polegadas com resolução FullHD +, há um espaço muito forte Processador octa-core otimizado para jogos. Ao ativar o modo impulsionador do jogoDe fato, o sistema otimiza o desempenho, a temperatura do dispositivo e a duração da bateria dependendo do jogo: assim será possível obter melhor desempenho e obter uma pequena vantagem competitiva sobre seus oponentes.

Na parte de trás, como mencionado anteriormente, encontramos o verdadeiro “carro-chefe” deste dispositivo: Sistema de imagem composto por quatro sensores. A máquina principal, que está equipada com um sistema de estabilização óptica (OIS) tem Resolução de 64 mega pixels e abertura f/1.8; Em seguida, encontramos uma câmera ultra grande angular de 12 megapixels, lente f.2/2, uma lente macro de 5 megapixels e um sensor de profundidade de 5 megapixels. O setor versátil e heterogêneo permite tirar excelentes fotos em qualquer condição de iluminação.

de capacidade a bateria E aAutonomia O que garante que já dissemos que é um dos verdadeiros pontos fortes deste dispositivo. E não é difícil de acreditar porque a bateria de 4.500mAh permite que você chegue lá com segurança no final do dia sem grandes dores de cabeça. Mas isso não é tudo: graças ao sistema de carregamento rápido de 25W, será possível obter horas e horas de autonomia adicional simplesmente conectando o smartphone a uma tomada por alguns minutos.

Samsung Galaxy A52 na Amazon: desconto e preço

Entenda por que o Galaxy A52 é Entre as melhores ofertas da Amazon hoje Não é nada complicado: basta olhar para o desconto garantido na plataforma de e-commerce por excelência para perceber que é uma promoção a não perder. O Preço do Galaxy A52 cai para 248,90 euros34% de desconto no preço de tabela. Graças ao serviço “Compre agora e pague em prestações” da Cofidis, será possível diferir o pagamento em até 24 prestações mensais.

