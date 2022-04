Mod 8K para texturas melhora todas as cavernas do jogo – Nerd4.life

Blender Animator, a celebridade popular, lançou um novo Pacote de textura de 8K para The Elder Scrolls V: Skyrim, o RPG da Bethesda lançado há mais de uma década. Este pacote visa melhorar a textura das cavernas, nas quais os jogadores passam muito tempo.

Foi determinado que este pacote de textura 8K Pode não ser compatível com outros pacotes de textura HD. Em teoria, isso não deve causar problemas com os pacotes que não incluem instalações da caverna Skyrim, mas é claro que pode haver problemas de compatibilidade que não foram verificados pelos criadores devido ao mod.

Essas texturas 8K são compatíveis com Skyrim Edição Legado E Skyrim edição especial: Você pode encontrar ambas as versões nos links que acabamos de indicar. Abaixo estão duas imagens que mostram a qualidade das novas texturas do jogo Bethesda.

Se você está procurando moderno Mais especificamente e você é fã de Skyrim e Oblivion, recomendamos o ambicioso modo Skyblivion que aparece em mais 15 minutos do vídeo.

Por fim, também destacamos outra curiosidade interessante: os esqueletos de Skyrim agora têm um rosto graças a uma reconstrução de rosto de Ancestral Whispers.