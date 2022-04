Veja como descobrir se alguém bloqueou você

WhatsApp Como saber se alguém bloqueou você: Veja como descobrir se outro usuário decidiu bloqueá-lo de qualquer interação.

Agora totalmente integrado em um mundo social, O WhatsApp É um dos aplicativos (se não o único) mais usado no dia a dia; Seja para trabalhar ou para se conectar com amigos, parceiros e familiares, todos usam o WA.

Muitas vezes, no entanto, pode acontecer que ele não goste de receber nossas mensagens ou por vários outros motivos, outro usuário decida nos bloquear; Como você sabe quando alguém está fazendo isso? Este é o caminho.

WhatsApp, como saber se alguém te bloqueou: veja como

Para aqueles que não estão familiarizados com a tecnologia exata, O WhatsApp (Como Facebook, Instagram e outras redes sociais) Permite que os usuários bloqueiem outras pessoas caso não desejem mais receber mensagens, chamadas, etc. desse perfil específico.

Você não pode ter certeza se fomos bloqueados ou não, mas eles estão lá Vários guias Faça-nos entender que não podemos mais interagir com outro perfil. O primeiro ponto que pode realmente nos deixar desconfiados é a falta de uma foto de perfil; Auto Clicar no contato não mostra a imagemou o usuário nos bloqueou ou não nos salvou no catálogo de endereços.

Então, precisamos de algumas outras pistas para entender se eles nos bloquearam ou não; Se tentarmos enviar uma mensagem, talvez por vários dias, Mostra apenas o tick cinza continuamentesignifica que a mensagem não foi apenas lida, mas não entregue.

Dada a facilidade de acesso à Internet nos dias de hoje, Se a mensagem não chegar, o usuário em questão quase certamente nos bloqueoumesmo que não possamos ter 100% de certeza de outros eventos inesperados que possam ter ocorrido (mudança de número, telefone para ajuda etc.).

Por fim, você pode tentar ligar para o contato ou adicioná-lo aos grupos do WhatsApp; Se o usuário nos bloquear, O aplicativo não permitirá que você faça a chamada ou mesmo a adicione ao grupofazendo aparecer uma mensagem clara.