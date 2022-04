Tavares sobre Alfa Romeo Tonali em Imola: “F1 é um laboratório excepcional”

Carlos Tavares, CEO da Stellantis, em Imola para o GP de Fórmula 1 ao volante de um Alfa Romeo Tonale SUV acompanhado pelo CEO da marca, Jean-Philippe Imbrato. “Como uma ilustração perfeita do espírito competitivo que impulsiona a Stellantis todos os dias, a F1 é um laboratório de inovação excepcional, onde as soluções mais inovadoras são testadas com o objetivo final de aumentar o desempenho e a confiabilidade. Para nós, isso representa uma oportunidade fantástica de transmitir isso eu sei como Única em carros de produção, disse Tavares, a experiência da Alfa Romeo na F1 desempenhará um papel fundamental na evolução da marca para uma nova era de eletrificação e conectividade. “Além de experimentar o novo modelo Alfa Romeo em primeira mão, o Senior Manager apoiou entusiasticamente o monolugar C42 Alfa Romeo F1 de Valtteri Bottas e Zhou Guanyu.