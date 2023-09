O que é que vais jogar neste fim de semana? P Mentiras, Mortal Kombat 1 ou Resident Evil 4?

O fim de semana finalmente chegou, assim como o fim do verão (pelo menos de acordo com o calendário) e a nossa clássica questão climática: O que é que vais jogar neste fim de semana? Certamente há um verdadeiro constrangimento na escolha neste momento, considerando os lançamentos da semana passada, como Lies of P e Mortal Kombat 1, e os últimos meses abundantes.

Como dissemos no início, esta semana assistimos ao lançamento global de Lies of P, o estranho personagem espiritual estrelado por Pinóquio do romance de Collodi, mas em uma forma nova e decididamente sombria, que de certa forma nos lembra Bloodborne da FromSoftware. Nos meses que antecederam o lançamento, foram criadas grandes expectativas em torno do título NEOWIZ e o jogo não decepcionou em nada, como você pode ler em nossa análise de Lies of P.

Outra novidade desta semana é Mortal Kombat 1, uma espécie de reboot da série que inicia uma nova jornada narrativa, sempre recheada de mortes extremamente violentas. Explicamos em nossa análise que o jogo nos impressionou positivamente graças ao seu sistema de combate flexível e multifacetado, seu elenco diversificado rico na presença de personagens Kameo e um forte setor tecnológico (exceto Switch), enquanto ficamos menos impressionados com o apresentação em termos de modos e equilíbrio.

Também chega esta semana Payday 3, o novo capítulo da série de tiro cooperativo da Starbreeze, no qual realizaremos assaltos a bancos espetaculares enquanto a gangue do Payday se junta a amigos e outros jogadores online. Em breve você poderá ler nossa análise do jogo em nossas páginas, enquanto, enquanto isso, as análises negativas se acumulam devido a problemas no servidor e à experiência online obrigatória, mesmo para jogos single-player.

Resident Evil 4: Separate Ways também está disponível por alguns dias.O DLC estrelado por Ada Wong está à venda por €9,99, que conta uma história paralela e complementar à história do jogo principal, e também introduz novos desafios e mecânicas de jogo.