Final Fantasy 7 Remake Intergrade primeiro no Steam desde o lançamento – Nerd4.life

Uma vez lançado em vaporE a Final Fantasy 7 Remake Integrado conquistado Topo do ranking mundial Da loja, em um sinal que era realmente muito esperado. Em suma, apesar dos meses que foram passados ​​exclusivamente na Epic Games Store e apesar dos descontos, com possibilidade de aplicação de cupões, muitos esperavam que chegassem ao cliente Valve para os jogar. Parece que até a gagueira não incomoda mais no Steam, o que foi um dos motivos para não comprar na outra loja.



Final Fantasy 7 Remake Intergrade foi muito aguardado no Steam

Anunciado para marcar o vídeo de comemoração do 25º aniversário de Final Fantasy VII, o remake consegue tirar Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge do número um, outro título amado que parece estar vendendo muito bem, apesar de seu forte estilo retrô (ou, provavelmente devido ao forte estilo retrô). Em terceiro lugar encontramos Monster Hunter Rise, objeto de um desconto de 49% no preço de capa, seguido por Steam Deck e Starship Troopers: Terran Command, este último também lançado nos últimos dias e parece ser altamente apreciado pela comunidade.

É seguido por Red Dead Redemption 2, que está à venda com 50% de desconto, e depois Monster Hunter Rise: Sunbreak, a expansão altamente antecipada que será lançada em 30 de junho de 2022. Anel, nunca lançado. Entre os 10 melhores jogos desde o dia do lançamento (25 de fevereiro de 2022), de Chivalry 2, outro jogo que passou vários meses exclusivamente na Epic Games Store, e de V Rising, uma das surpresas no PC nos últimos meses, capaz de vender mais de dois milhões de cópias, para surpresa dos próprios desenvolvedores.