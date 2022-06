Vídeo do Digital Foundry fala sobre ray tracing em 4K e 60fps no Xbox Series X – Nerd4.life

A Digital Foundry lançou um arquivo Análise de vídeo dedicado à Forza Motorsporto novo jogo de corrida da Turn 10 que vimos em ação durante o Xbox & Bethesda Showcase 2022, com foco particular na promessa de obter 4K, 60fps, rastreamento de raios em tempo real No Xbox Series X, é um alvo difícil, mesmo para PCs de última geração.

De acordo com uma análise do Digital Foundry no último trailer introduzido (filmado no PC, mas “também testado no Xbox Series X para a mesma qualidade visual” de acordo com a Microsoft), a Turn 10 com Forza Motorsport parece ter usado mais tecnologia de aliasing. “Barato” para reduzir o desempenho. Da mesma forma, mesmo as resoluções não parecerão centradas em 4K, com os entusiastas da tecnologia de contagem de pixels gravando em algumas cenas. 1080p e 4K em outros. De acordo com a análise de vídeo, também há sinais de reconstrução de imagem, sombreamento de taxa variável e possivelmente até anti-aliasing temporário.

Para o Digital Foundry, todas essas métricas “tornam 4K e 60fps um objetivo realistamas talvez o asterisco deva estar ao lado de “4K”, pois a resolução parece ser dinâmica.

O Digital Foundry também afirma que o Forza Motorsport oferece outras novidades importantes no lado gráfico. Em primeiro lugar, encontramos o sistema dinâmico correlacionado com o tempo, o que seria impossível em consoles de geração mais antiga devido ao seu efeito no desempenho. Além disso, uma grande atenção aos detalhes foi observada na pista, pois agora há mais espectadores, árvores e árvores 3D com galhos individuais e sombras personalizadas, tudo computado em tempo real.

Espera-se que Forza Motorsport apareça no Xbox Series X | S e PC na primavera de 2023. Falando em ray tracing, o diretor criativo da Turn 10 prometeu que estaria sempre ativo durante as corridas e não apenas nos replays.