O novo mínimo histórico, 347 euros já é suficiente

Preço do Xiaomi 12 continua a cair. De fato, o smartphone Xiaomi faz login Veja o novo eBay que Aumenta o preço para apenas 347 eurosGraças ao desconto extra garantido pelo código do voucher 23 de maio. Além disso, ao optar por pagar com PayPal , Você pode optar por comprar Em 3x sem juros. Para aceder à oferta, válida por um número limitado de unidades, pode utilizar o link abaixo.

Xiaomi 12 está em baixa com esta nova oferta imperdível

A Xiaomi está se tornando cada vez mais um ponto de referência para a gama média. O smartphone está equipado com o mais poderoso Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC Que, nessa faixa de preço, não tem concorrente de espécie alguma. Observe também que há 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

Entre as especificações do Xiaomi 12 também encontramos o Apenas tela AMOLED de 6,28 polegadas, Com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz, há uma câmera traseira tripla com sensor principal de 50 MP.

O smartphone está equipado com um sistema operacional Androide 13a pedido com uma extensão de MIUI. Dada a ficha técnica e o preço a que é oferecido, neste momento o Xiaomi 12 é, sem dúvida, a referência absoluta da gama média, especialmente para quem prefere um modelo compacto.

com o Veja o novo eBay Agora você pode comprá-lo Xiaomi 12 para Preço reduzido de 347 euros, com possibilidade de pagamento em 3 vezes sem juros com PayPal. O desconto está disponível graças ao código de cupom MAGGIO23EDAYS. Para acessar a oferta, você pode seguir o link abaixo.

