Instruções para baixar e instalar o teste – Nerd4.life

O principal é ter o aplicativo Xbox Insider Hub Instalado no Xbox Series X | S ou Xbox One, caso contrário, pesquise na Loja Xbox e instale-o. Assim que tivermos o aplicativo Xbox Insider Hub, siga estas etapas:

Nesse caso, essas sessões beta são apenas para multijogador no novo capítulo, então o pacote para baixar e instalar provavelmente será menor que o jogo final.

É claro que Halo Infinite ainda não apareceu na versão final, então o Builds Os fornecidos pela 343 Industries e pela Microsoft são limitados a certos aspectos específicos do jogo.

aura infinita Ele continua seu caminho experimental com Nova sessão de teste Está agendado para este fim de semana, a partir de hoje até 26 de setembro, seguido de outro agendado mas enquanto isso vamos ver Instruções sobre como baixar e instalar Versão de teste para quem vai participar da sessão.

Basicamente, o procedimento requer a etapa extra de precisar iniciar a partir do aplicativo Xbox Insider Hub, caso contrário, o beta se parece com a construção de um jogo que pode ser jogado diretamente da lista de jogos, uma vez instalado.

343 Industries também afirma que se você receber um relatório de erro, a inspeção está sendo registrada por outra pessoa nome do jogador Você deve entrar com a tag que você usou originalmente para se registrar no Programa Halo Infinite Insider, desvincular essa tag e revincular a nova tag.

Lembre-se de que esta sessão de teste se concentrará no modo Arena Slayer, enquanto a sessão de fim de semana seguinte apresentará a Batalha de Big Team. Atualmente, a 343 Industries lançou aproximadamente 70 obras de arte de Halo Infinite.