PS5 vs Xbox Series X | S nel video di Digital Foundry – Multiplayer.it

Uma semana depois de estrear nas lojas, uma equipe editorial fundição digital Lançou um novo vídeo comparando versões PS5 e Xbox Series X e S a partir de Battlefield 2042. O veredicto é geralmente positivo para todas as plataformas, mas existem alguns problemas a relatar sobre o aspecto de desempenho e estabilidade do código de rede.

Battlefield 2042 no PS5 e Xbox Series X apresenta precisão Dinâmica 4K, com gotas de até 1800p para o Sony Pioneer e até 2016p para o Redmond Pioneer. Em vez disso, a Série S visa uma resolução de 1440p, mas se contenta com uma média de 1296p, com quedas de até 1080p.

Todos os três consoles funcionam a 60 quadros por segundo e podem manter esse valor consistentemente em modos multiplayer de 64 jogadores, com quedas acidentais virtualmente imperceptíveis. Naqueles com 128 jogadores, a taxa de quadros pode cair APR, 50 e 55 fps Na presença de muitos jogadores na tela ou em geral nas situações mais emocionantes. Isso por si só não prejudica muito a experiência, no entanto, a Digital Foundry relata picos negativos no tempo de quadro, que em alguns casos pode congelar uma cena mesmo por alguns momentos, um problema que ocorre com mais frequência no Xbox Series X. também adiciona ao efeito dobra de borracha abominável e muitos erros a serem resolvidos com as seguintes correções agendadas pela DICE.

Se você se preocupa com o desempenho, a solução sugerida pela Digital Foundry é brincar com ele Versões antigas via compatibilidade com versões anteriores, que é possível no PS5 e no Xbox Series X | S as Battlefield 2042 não tem Smart Delivery. Desta forma, é possível obter sólidos 60 quadros por segundo, pelo preço de até 64 jogadores em todos os modos.