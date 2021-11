Novo jogo de futebol com videogame a ser revelado em janeiro – Nerd4.life

UFL Representa uma novidade interessante para todo o quebra-cabeças do videogame, visto que é um novo concorrente no campo dos simulação de futebolPortanto, saudamos com grande interesse o anúncio da estreia do jogo que agora está chegando, que será mostrado com del jogar em vídeo uma Janeiro de 2022.

Para ser honesto, não há muito o que saber: com um breve e-mail, os desenvolvedores da Strikerz Inc. Que em janeiro de 2022 eles serão realizados Mostrar evento Dedicado à UFL, durante o qual finalmente será mostrado o jogo em questão, principalmente com a jogabilidade, para que seja possível vê-lo em ação.

“Não temos um comunicado à imprensa hoje, mas temos um anúncio importante! Strikerz realizará um evento especial de jogos em janeiro de 2022, onde revelaremos a tão esperada jogabilidade UFL”, escreveu a equipe em um novo e-mail enviado hoje.



UFL, no momento vimos apenas Oleksandr Zinchenko

Fique ligado para mais informações sobre a data e local do evento.

Muito provavelmente será um show em streaming, ou pelo menos em vídeo, mas estamos esperando para saber quando isso será encenado. Depois do primeiro teaser, a jogabilidade do UFL nunca foi vista, então há uma grande curiosidade por este jogo que visa desafiar gigantes como FIFA 22 e eFootball. No momento sabemos que Oleksandr Zinchenko e Roberto Firmino são testemunhas desse jogo.