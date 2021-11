McLaren 765LT desafia a Ferrari SF90 Stradale – Auto World

Se você começar a folhear as fichas técnicas dos supercarros atualmente no mercado, perceberá imediatamente como eles podem ser muito diferentes em alguns casos. apenas pense em Ferrari SF90 Stradale, o híbrido supercondutor Cavallino, que, graças à combinação de oito cilindros e três motores elétricos, é capaz de oferecer um desempenho único. O piloto Daniel Abt pensou em testá-lo e colocar um carro de corrida Cavallino na frente de um deles McLaren 765LT, um carro que oferece um desempenho igualmente único, mas no papel dificilmente se opõe ao poder de estilo do fabricante italiano. No entanto, às vezes as estatísticas podem ser invertidas, e assim o piloto profissional encenou três corridas, um desafio de arrancada para provar cientificamente qual é a melhor.

Como esperávamos, não deve haver história no papel: impulsionando a Ferrari SF90 Stradale está um V8 turbo de 4.0 litros com três motores elétricos com Um trem de força eletrificado produzindo 1.000 cavalos de potência total. O McLaren 765LT, por sua vez, apresenta um motor biturbo V8 de 4.0 litros que produz “apenas” 765 cavalos de potência. Porém, neste caso, uma série de testes de bancada mostraram que o Woking de oito cilindros tem um desempenho melhor e que o valor declarado pela marca britânica é muito conservador. A Ferrari também tem tração nas quatro rodas, enquanto a McLaren tem uma configuração com tração nas rodas traseiras.

Apresenta a primeira das três raças Erro ao iniciar abt Isso evitou que o SF90 Stradale fosse claramente separado do 765LT. A McLaren venceu facilmente o desafio, alcançando 100 km / h de uma paralisação em 3,56 segundos e completando o quarto de milha em 10,63 segundos, em comparação com um tempo de 0-100 km / h de 4,0 segundos. quarto de Milha. Entender o erro foi um acéfalo para o motorista que queimou 0-100 em 2,8 segundos para fechar o quarto de milha em 9,95 segundos. Na terceira e última corrida, a Ferrari venceu novamente, melhorando seu desempenho com 0-100 em apenas 2,48 segundos e um quarto de milha em 9,67 segundos.