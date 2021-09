Paolo Nespoli, lutando contra tumor cerebral: “Agora eu vejo a luz”

Paolo Nespoli, ex-astronauta, engenheiro e soldado italiano. Sua vida foi repleta de estímulos, como poucos poderiam dizer que experimentaram. Ele viajou muito e acima de tudo voou. Então algo deu erradoSeu corpo começou a enviar sinais de alerta.

Tudo começou com uma fadiga bizarra. Os inúmeros compromissos nunca diminuíram nem o impediram, mas a partir de novembro passado, sua vida parou repentinamente. Paolo Nespoli teve que deixar todas as suas atividades de lado. Em seguida, exames médicos com O veredicto que ninguém quer ouvirUm tumor, especificamente um linfoma cerebral.

Para Paolo, de repente, Isso muda tudo. Desafia com a doença, mas não se deixa desanimar: “VVivi um dia de cada vez, aos poucos, para não ter medo do que ainda estava à minha frente“. Rostos tratamentos quimicos, semear células de resistência, faixas Reabilitação. Ele o faz sem medo e com a mesma determinação com que fazia seu trabalho de astronauta. Hoje, pouco menos de um ano após o início do combate à doença, ele olha para o futuro com confiança, enquanto sente na pele as marcas da batalha.

Em entrevista ao Corriere della Sera, Paulo admitiu que nunca teve medo de não fazê-lo, mas subestimou muito a importância do cuidado. Para dar a ele uma consciência de como isso pode mudar, talvez definitivamente, especificamente Sinais deixados por doenças e efeitos colaterais em seu corpo.

Retornar à órbita provavelmente seria impossível para ele, e Paolo sabe disso. Mas o futuro, embora diferente do que ele imaginava, ainda não o assustava. Doenças e tratamentos enfraqueceram seu corpo, mas isso não aconteceu seu estado mental:

Sinto o fim de um túnel, olho para a frente e vejo a luz. Não espero voltar ao normal – Eu reconheço– mas com a maior habilidade que eu tinha antes, de continuar viajando, dando palestras, conversando com crianças e encorajando-as a fazer o impossível. Eu vejo essas coisas no meu futuro

Uma nova tarefa Cria-se assim um espaço na sua vida: para dizer aos jovens o que sabe e o que viu, motivá-los, despertar o seu interesse e convidá-los a seguir o que parece difícil e impossível.