O trailer do jogo foi revelado com o ano de lançamento no Nintendo Direct – Nerd4.life

o Nintendo Direct Esta noite nos permitiu assistir a vários jogos em ação. Um deles foi Bayonetta 3, o tão aguardado jogo de ação da PlatinumGames, que “desapareceu do radar” há muito tempo. O jogo estará disponível em 2022.

O trailer começa com alguns militares lutando e esmagando um monstro gigante. Porém, a situação foi resolvida com a chegada da encantadora heroína do jogo Bayonetta 3. A guerreira retorna com uma aparência um pouco diferente das anteriores: desta vez, ela terá longas tranças. o Trailer de jogo Ele nos mostra algumas batalhas muito animadas em terceira pessoa, baseadas em combos, poderes especiais e cooldowns (após esquiva perfeita, é claro). O protagonista também será capaz de controlar grandes criaturas para lutar em igualdade de condições com os monstros mais massivos do jogo. Claro que é tudo muito épico.

Bayonetta 3 finalmente se mostrou, depois de muitos anos. foi o jogo Anunciado em 2017 Mas permaneceu em silêncio no rádio até hoje. A demo mostrada é o primeiro trailer do jogo Platinum Games. Os fãs históricos da saga podem não ter realmente precisado confirmar o tipo de jogo, mas eles precisavam de garantias sobre a autenticidade do jogo. Agora, sabemos que ele vem no próximo ano – vamos apenas esperar que não haja atrasos. Além disso, esperamos poder saber uma data de lançamento mais precisa em breve. Não há mais nada a fazer a não ser esperar por novas conexões da Nintendo ou Platinum Games.

Diga-nos, o que você acha disso Nova oferta de Bayonetta 3? Parece exatamente o que você esperava?