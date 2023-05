Sozinho no escuro, vimos o remake do survival horror em ação

Embora os últimos anos não tenham sido gentis com a marca, Alone in the Dark foi e continua sendo o survival horror 3D com o qual tudo começou. A nova versão do THQ desenvolvida pela Pieces Interactive claramente quer lembrar a todos disso.

O fato de ter desaparecido em grande parte do imaginário moderno, também devido ao nascimento de séries históricas como Resident Evil e o recente surgimento de Silent Hill, não deve nos fazer esquecer uma verdade tão simples quanto importante: no início era Sozinho no escuro O primeiro horror de sobrevivência em 3D e, a partir dessas fundações, o gênero evoluiu para as inúmeras variações que conhecemos hoje. No entanto, um nome chamativo certamente não é suficiente se não houver desenvolvedores decentes para apoiá-lo, e a presença dessa saga nos jogos modernos tem sido tão fraca que levou muitos jogadores (mesmo há muito tempo) a esquecê-la quase totalmente. A regressão foi tal que o futuro dos “rivais” ainda se discute praticamente em todo o lado, o anúncio de Um remake do original Alone in the Dark Quase passou Sly, embora esteja programado para ser lançado este ano. Aliás, é compreensível que as expetativas não sejam excecionais, visto que a equipa por detrás do projeto – Interactive Pieces, conhecida principalmente por Magicka 2 – não possui um método capaz de dar enormes certezas; O pouco que foi jogado até agora certamente não melhorou as coisas. No entanto, o jogo ressurgiu recentemente e o que vimos revigorou nosso interesse. Na verdade, a intenção parece ser tornar esta lendária série de terror popular novamente, com um aceno para os muitos desenvolvimentos recentes do gênero.

Cura do horror cósmico

David Harbour como Edward Carnby no novo Alone in the Dark. Certamente não é um ator subestimado. lá hipótese O novo filme Alone in the Dark é muito parecido com o original, mas algumas mudanças podem levar a desenvolvimentos inesperados, para dizer o mínimo. É difícil não ficar otimista com a escrita, já que se trata do diretor e do autor Michael Hedberg – Autor de “Soma e Amnésia” – cujas habilidades não são subestimadas. READ Epic Games Store, jogos de Natal gratuitos: todos os títulos anunciados O mistério começa quando Jeremy Heartwood envia uma carta para sua sobrinha Emily avisando-a de que ele está sendo perseguido por uma figura sombria e sem rosto. O que está escrito é delirante o suficiente para levar a menina a correr para o tio, acompanhada pelo detetive particular Edward Carnby. No entanto, nesta nova versão, Jeremy não comete suicídio e já está passando por uma grande terapia. Vila Dercito, habitado por mais de uma pessoa bastante obscura. Pelo amor de Deus, tudo ainda parece girar em torno de rituais sombrios e horrores cósmicos de vários tipos, mas dado quem está no comando do projeto, é razoável esperar muitas reviravoltas em relação à presença do bom Jeremy na trama e nos tópicos abordados.

Brincar com Emily causará mudanças drásticas na narrativa. É difícil dizer se o conteúdo da campanha também mudará no momento A história é claramente um dos elementos centrais deste remake e, para garantir que seja transmitida da melhor maneira possível, Pescis contou com a ajuda de Dois atores estabelecidos Para jogar os heróis do jogo. Dar cara pro Edward é uma coisa muito boa David Harbourenquanto Emily é interpretada pelos sãos Jodie Comer: Com a captura de movimento, suas interpretações são parte integrante da experiência, e durante a apresentação foi apontado várias vezes o quão alto eram suas habilidades na qualidade geral dos eventos. Estamos um pouco tristes que o bigode icônico de Edward acenou para maximizar a expressão de Harbour, mas entendemos a escolha. No entanto, isso não é tudo: a existência Dois personagens jogáveis Não é secundário, e vivenciar eventos como Emily ou Carnby muda completamente alguns eventos e a reação de alguns personagens às suas ações. Não entramos em muitos detalhes sobre o conteúdo e, no momento, é difícil entender se haverá diferentes seções jogáveis ​​- como no remake de Resident Evil 2, por exemplo – ou apenas mudanças relacionadas ao enredo; Seja qual for o caso, para obter uma visão completa, será necessário abordar a campanha usando ambos. READ Do Webb Telescope a nova imagem dos pilares da criação - espaço e astronomia

mal residencial

Jeremy está vivo nesta encarnação, sozinho no escuro. O que isso implica ainda não é conhecido eu não vejo muito Jogar Mais uma vez, mas se nada mais, agora temos uma ideia melhor de como isso funciona Brigando, e o que notamos de perto nos lembrou do recente remake da Capcom. Também neste renovado sozinho no escuro, de fato, A vista é perto da parte de trás, com gerenciamento de mira deliberadamente desajeitado para maximizar a tensão e evasão limitada, mas útil, para facilitar o reposicionamento quando atacado pelos monstros que habitam Derceto e seus arredores. No entanto, Hedberg teve o cuidado de enfatizar as diferenças, especificando como a intenção não era imitar os sucessos recentes da competição, mas sugerir uma atualização o mais fiel possível ao conceito do original. Parece por exemplo que Munição será escassa, e às vezes obriga você a usar objetos improvisados ​​para lançar inimigos, ou lutar com armas para se defender. A capacidade de incendiar alguns elementos do mapa e manchas de óleo também parece ser outra mecânica muito importante para ganhar vantagens sobre perigosos grupos de inimigos. Não bastasse isso, os puzzles aqui têm uma relevância e presença semelhantes às das batalhas, exigindo por vezes uma exploração cuidada dos arredores e a recolha de pistas para os ultrapassar.

Você não estará sozinho em Villa Derceto, e os diferentes personagens que encontrar reagirão de maneira diferente às ações de Edward ou Emily. Claro, os desenvolvedores ainda estão pensando em jogadores que não estão muito acostumados com quebra-cabeças, pois estão introduzindo utilitários que facilitam para quem não quer quebrar a cabeça muito, mas se nada mais for positivo, eles veja como eles querem se destacar no gênero apresentando um título. Mais lento e razoável do que o normal. O foco aqui é o terror psicológico, e a intenção parece ser fazer de Villa Derceto uma espécie de entidade perturbadora, em torno da qual se movem forças obscuras indescritíveis. READ League of Legends Story está disponível para PS5 e Xbox Series X | S, e o trailer – Nerd4.life para qualquer preocupação setor técnicoNão nos parece que o título tenha quem saiba quais são os valores de produção, e Slash claramente não tem as capacidades técnicas que a Capcom e a Bloober mostraram nos últimos anos; No entanto, deve-se dizer que, em comparação com os shows anteriores, os avanços foram realmente impressionantes, o que indica que o desenvolvimento progrediu rapidamente e sem muitos obstáculos. O fato de o criador original da série, Frédéric Raynal, ter dado sua bênção à equipe chamando-os de “perfeitos para o trabalho” também é um bom sinal. Quem sabe, talvez este seja o momento para um renascimento deste grande nome, e o retorno da trindade original da série de terror.

Com dois atores excepcionais nos papéis principais, apoiados pelo criador original da série e escritos pelo autor de SOMA, o remake de Alone in the Dark pode realmente ser o renascimento da marca que muitos esperavam. Claro, os chops não têm os currículos de muitos dos desenvolvedores que trazem o gênero de volta ao topo do mundo hoje, mas parecem ter melhorado significativamente desde as primeiras apresentações e têm uma ideia clara de como proceder. fazer um projeto tão ambicioso. Vamos esperar que este seja o momento certo.