Smart TV Samsung 75 “QLED pela metade do preço

que isso Quanto à Amazon, já é Black Friday, mesmo que faltem exatamente 20 dias para a última sexta-feira de novembro (a tradicional data de compras da Black Friday nos EUA). para o deleite dos amantes Smart TV Já existem muitos modelos com um percentual de cortes de dois dígitos. um, no entanto, supera todos eles.

Estamos falando de um no Samsung QE75Q70TATXZT e Smart TV Samsung QLED Da série Q70T em uma versão de ben 75 polegadas. verdade “grande besta“(185,5 x 111,8 x 20,8 cm) Resolução 4K e Tecnologia Ponto quântico Para melhorar a exibição de cores. É um dos melhores modelos da Samsung, e está bastante disponível no mercado, se não estivermos procurando um painel OLED. Na verdade, as TVs OLED oferecem ótima reprodução de cores, mas não são tão brilhantes quanto as telas LCD e, definitivamente, custam muito mais. No entanto, mesmo esta TV Samsung QLED definitivamente tem um custo não para todos, mas com o desconto em andamento preço torna-se muito menos.

Smart TV Samsung QLED de 75 polegadas: especificações técnicas

A TV Samsung QE75Q70TATXZT é uma TV inteligente com painel LCD revestido com QLED, que amplifica renderização de cores sem reduzir o brilho. Para o mesmo fim, esta TV Samsung também utiliza tecnologia LED duplo e a brilho adaptativo, gerenciado por inteligência artificial.

Inteligência artificial, que por sua vez é tratada pelos poderosos Processador Quântico 4K da Samsung. O mesmo chip também faz o upscaling do conteúdo abaixo de 4K, para que todos os programas, programas e filmes sejam reproduzidos na melhor resolução, independentemente da resolução original. o taxa de atualização máximo 120 Hz.

complete Conexão: 4 portas HDMI (com eARC), 2 USB, Wi-Fi e Bluetooth, além de uma saída digital óptica para um sistema de áudio externo. Há um sintonizador para ambas as terras digitais DVB-T2 Do satélite DVB-S2.

No entanto, do ponto de vista do software, como em todas as TVs Samsung, também encontramos no QE75Q70TATXZT de 75 polegadas o sistema operacional proprietário TizenOS, para o qual estão disponíveis Todos os aplicativos De plataformas de streaming graças às quais você pode conectar facilmente um smartphone Samsung para aproveitar as funções adicionais.

Samsung QE75Q70TATXZT: Amazon Luvta

Como você pode imaginar um produto deste nível Isso custa muito, já muito: o preço de tabela é 2.499 euros. No entanto, quem compra agora na Amazon, leva para casa com um Desconto incrível: 1.199 euros (1.300 euros, -52%). Infelizmente, existem muito poucas peças disponíveis.

Smart TV Samsung QE75Q70TATXZT – Rack 4K 75, atualização de 120 Hz – TizenOS