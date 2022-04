Jogos gratuitos anunciados oficialmente em 28 de abril de 2022 – Nerd4.life

Como todas as quintas-feiras, Loja de jogos épicos Anuncie o que vai ser novo jogos grátisdisponível a partir de 28 de abril de 2022 17:00, para todos os usuários da loja digital que já possuem contas ativas e ilimitadas: Just Die e Paradigm.



Just Die é definitivamente um título louco

Só já morri É uma caixa de areia de mundo aberto baseada em física na qual você dirige alguns velhos malucos, que acabaram de ser expulsos de um lar geriátrico, que precisam vagar pela cidade e interagir com o ambiente, possivelmente evitando um colapso… literalmente. O jogo é desenvolvido pelos autores do Goat Simulator, que compartilha o caos básico.

Posicione-se como um aposentado vivendo em um futuro próximo onde não há mais filhos. Graças aos millennials ingratos que preferem jogar videogame do que trabalhar adequadamente, as pensões não podem ser pagas. Como ninguém pode cobrir suas despesas, você se vê (junto com todos os outros idosos do mundo) tendo que gerenciar suas despesas sozinho.

Como você vai viver em um mundo que só quer que você se apresse e morra?

Pior ainda: você acaba de ser expulso de sua casa de repouso e só precisa aceitar desafios sérios e explorar o mundo em busca de ingressos de aposentadoria que o qualifiquem para assistência de aposentadoria gratuita.

Agora que a sociedade quer você morto, não é hora de finalmente viver um pouco?

Seja velho, mas ousado

Você fará o papel de uma pessoa idosa. Irritado, fraco, pobre e odiado pelo mundo: o sonho que você não sabia que estava sonhando. Você finalmente encontrou algo em comum com seus avós.



O modelo é uma aventura surreal

ModeloEm vez disso, é uma aventura surreal ambientada no país fictício de Krusz, inspirado nos países da Europa Oriental. O jogador assume o papel de um mutante fofo que é assombrado por um passado terrível, que assumiu a forma de uma preguiça geneticamente modificada que joga doces.

Antes de sair, lembramos que a partir de hoje, dois novos jogos gratuitos estão disponíveis para download: Amnesia: Rebirth e Riverbond. Ambos estarão gratuitos para download até 28 de abril às 16h59.