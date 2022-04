No vídeo vemos a fita Scumm reconstruída usando ray tracing – Nerd4.life

o Barra de escória É definitivamente um dos mais populares em aventura gráfica Segredo da Ilha dos Macacosque provavelmente veremos novamente no novo retorno a Monkey Island, então você ficará feliz em vê-lo reconstruído. traçado de raios.

Para realizar esse feito foram os mesmos remakes de Raytracing para Shadow Moses, a base sobre a qual Metal Gear Solid foi definido.

O vídeo é interessante porque mostra o acabamento da obra, desde o mapa desenhado no papel até a real finalização. A pontuação é ótima e traz muito bem a atmosfera do jogo original.

Naturalmente, a ideia de criar uma faixa 3D Scumm com cell shading e ray tracing veio para a dupla Gioco con il lo loo depois de anunciar seu retorno à Monkey Island:

Um novo capítulo de Monkey Island foi anunciado e, entre o hype e o medo, nos perguntamos como seria o moderno Secret of Monkey Island, com todas as mais recentes tecnologias de mecanismo gráfico. Então decidimos imaginar uma barra Scumm em Cel Shading, um estilo que parece apropriado para Monkey Island, mas não abrir mão do rastreamento em tempo real de Ray. Nós dois gostamos de Monkey Island e achamos apropriado homenagear o famoso título da Lucas Arts sem deixar nenhum detalhe de fora!

Esperamos que o novo capítulo de Monkey Island seja uma série de títulos que mudaram profundamente o estilo da aventura gráfica e dos videogames em geral!

o que eu digo? Ótimo trabalho, mas que vergonha para esses chinelos…