França proíbe o uso de termos em inglês do mundo dos jogos para funcionários do governo – Nerd4.life

o governo Francês Eu decidi que os funcionários do estado não podem mais usá-lo Terminologia inglesa no mundo dos videogames, mas eles devem escolher a variante do idioma francês. Este é um novo esforço do governo para preservar a “pureza” da língua francesa.

algumas expressões Simplesmente traduza e faça sentido, pois um ‘jogador profissional’ se tornou um ‘jogador profissional’ (jogador profissional). No entanto, há casos em que um “streamer” se transforma em um “joueur-animateur en direct” (reprodutor de animação ao vivo). Em seguida, encontramos ‘cloud games’ que se torna ‘jeu video en nuage’ (um videogame na nuvem) e ‘eSports’ que se torna ‘jeu video de Competition’ (um videogame de competição).



‘Box X in the Cloud’ não parece tão bom quanto o Xbox Cloud, vamos encarar

o Ministro da Cultura da França Ele afirmou que o setor de videogames estava tão cheio de inglês que serviria como uma “barreira” para entender esse mundo, para todos os não-jogadores. Esta não é uma situação incomum para a França, que tende a não ver favoravelmente a inclusão de termos estrangeiros em sua língua. A Academia Francesa alertou, em fevereiro, que “esse declínio não deve ser visto como inevitável”.

Como mencionei, agora estou funcionários do estado Eles são obrigados a usar as versões francesas dos vários termos de jogo nos documentos oficiais. É claro que o governo não tem o poder de impor isso na vida cotidiana e na Internet, para as pessoas comuns.

O ministério afirmou que especialistas Eles vasculharam revistas e sites de videogames para ver se os termos franceses realmente existiam. A ideia geral, segundo o ministério, é permitir que os moradores se comuniquem com mais facilidade.

O que você acha?