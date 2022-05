Diablo Immortal não será lançado na Holanda e Bélgica para prêmios, confirma Blizzard – Nerd4.life

Diablo Imortal Aparentemente Não será lançado na Bélgica e na HolandaIsto parece ter sido confirmado pela Activision Blizzard, pela boca do diretor de comunicação da empresa responsável por aquela área geográfica, que explicou que a falta de saída se devia à presença de Prêmio em dinheiro.

Como se viu anteriormente, o prêmio em dinheiro é absorvido em jogos de azar em alguns países, como Holanda e Bélgica, razão pela qual Diablo Immortal não pode ser comercializado nessa área, embora os desenvolvedores tenham defendido o modelo de compra in-app em sua jogabilidade.

Infelizmente, os jogadores da Holanda e Bélgica não poderão instalar o Diablo Immortal devido a restrições de jogos de azar Aqueles nesses países”, informou o subReddit oficial, ecoando a declaração do diretor de comunicações da Activision Blizzard ao Benelux, que esclareceu que a falta de partida “tem a ver com as atuais condições operacionais dos jogos nesses países”. “.

Um porta-voz da editora também observou os riscos de tentar isso Baixe o jogo de outros paísespara residentes na Holanda e Bélgica (usando contas ou VPNs diferentes, por exemplo): “Ainda é ilegal baixar o jogo de outro país, como a França. Se você jogar, não terá a garantia de ganhar”, ele disse.

De fato, lembramos que a Comissão de Jogos Belga se manifestou contra as loot boxes, ou prêmios em dinheiro, já em abril de 2018, com foco especial nos pacotes FIFA Ultimate Team, e finalmente decidiu banir jogos que contenham esses sistemas de monetização.

Já para a Holanda, a questão é mais complicada: a lei não prevê a remoção completa de jogos com prêmios, tendo em vista que a multa inicialmente imposta à EA por pacotes de FIFA Ultimate Team foi posteriormente rescindida por uma segunda decisão. No entanto, é possível que a Activision Blizzard quisesse jogar pelo seguro, eliminando quaisquer problemas de raiz nesses países.