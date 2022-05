A aranha espanhola que ninguém conhece

Para os fãs da cultura clássica ou para quem viu o “Hércules” da Disney quando criança, Pegasus é o clássico cavalo alado. Para os entusiastas de carros espanhóis, isso significa mais…

Embora raramente seja reconhecido como o lar de supercarros legais, Espanha É um daqueles países onde muitas empresas interessantes produzem carros esportivos ou carros muito alegres não há anos, mas há séculos. Basta pensar na histórica Hispano Suiza, uma empresa que atua em carros e aeronaves de luxo desde o início dos anos 1900. Ou por que não, o GTA Spano, o raro supercarro que também foi amado pela família real na época de sua apresentação.

Uma verdadeira pérola que os carros espanhóis esconderam em sua longa e ilustre história, no entanto, é a aranha que você vê nestas páginas, um carro com um design muito distinto e acima de tudo isso Raro como poucos carros de sua classe.

Este carro também compartilha algo em comum com Hispano Suiza: a casa que ele construiu, fundada em 1946 em uma antiga fábrica abandonada da HS, foi construída há anos Um pouco de tudoDe veículos blindados a ônibus antes de entrar no segmento de carros de luxo. O resultado foi incrível, mas este exposto não atingiu o sucesso correto.

dois ou três

a casa Cavalo alado Ele construiu o Z103 de 1955 a 1958, em um esforço para entrar com força no segmento de carros esportivos de luxo com um produto original e atraente. O carro é derivado diretamente do Z102, outra tentativa da Pegaso de entrar no mundo dos carros que remonta a quatro anos. No entanto, no final, nenhuma dessas tentativas obteve a resposta merecida no mercado.

Na verdade, o conversível foi feito Apenas três exemplosAlguns até dizem apenas dois. O carro em teste deu resultados surpreendentes, e com o V8 que a casa inicialmente queria colocar no carro, poderia chegar a uma velocidade absurda de 270 quilômetros por hora, provavelmente demais para um carro daquela época.

O design do carro confiado à Carrozzeria Touring foi definitivamente o seu ponto forte mas Z103 Não atraiu investidores e preferiu a casa, em razão do acerto de contas, voltar à produção de veículos pesados ​​que rendessem maior retorno. que pena. Nos dias de hojeDe acordo com as poucas informações encontradas na Internet, um dos poucos exemplos pode valer até US$ 990.000, supondo que alguém realmente queira vender uma peça única.