Ni no Kuni: Across Worlds, resenha

Quase um ano após sua estreia no Japão, um novo MMORPG desenvolvido pela Level-5 também chegou ao ocidente para iOS e Android: Ni no Kuni: Cross Worlds review.

A estreia ocidental de Ni no Kuni: Cross Worlds mais uma vez nos coloca em contato com uma geração de jogos para celular que têm um valor de produção sem precedentes para esse mercado, muitas vezes projetados para pousar simultaneamente em PC e consoles, como aconteceu recentemente com Genshin Impact. A série também se tornou muito popular entre nós a partir do episódio desenvolvido exclusivamente para PS3, The Threat of the White Witch, mas conexões com o mundo dos smartphones e experiências de portabilidade sempre estiveram lá: basta pensar que a estreia aconteceu no Nintendo DS e que o primeiro capítulo do telefone Mobile remonta a 2010. Então, o que estamos vendo como mais do que apenas uma revolução é uma espécie de retorno às origens, embora na forma de um MMORPG com alguns aspectos bastante obscuros, você veja o substrato baseado em blockchain e a criptomoeda de que muitos estão falando muito pouco entusiasmo. De qualquer forma, a espera acabou aqui Ni no Kuni: Uma revisão pelos mundos.

Encontro

Ni no Kuni: Across Realms, Nosso Personagem Se Conecta com Soul Divers O mundo mágico de Ni no Kuni já foi contado muitas vezes pelo Level-5, mesmo em formatos diferentes dos videogames. Sempre acontece que os heróis Encontro De repente, eles se encontram despejados neste lugar misterioso, enfrentando ameaças e pessoas necessitadas, e Cross Worlds, desse ponto de vista, não é exceção. No entanto, o início muda, com um meio narrativo talvez não tão original, mas eficaz: uma empresa multinacional descobriu como conectar nosso mundo ao universo Ni no Kuni, dando à vida uma espécie de jogo de realidade virtual para as pessoas usarem. Mas quando nos conectamos com Soul Divers, algo inesperado acontece.

Estilo Ni no Kuni: Mundos Cruzados Na verdade, nossos egos mutáveis ​​parecem ser uma espécie de híbrido, uma criatura que na verdade pertence a dois mundos ao mesmo tempo, e por isso mesmo tem o poder de mudar as coisas. Ele se vê testemunhando um confronto feroz entre um misterioso atacante e a Rainha da Sia reino desconhecidoo protagonista recebe o dom do superpoder antes de ser tirado de Cluu. READ A Sony patenteou um sistema para apostas em esportes, ele será vinculado ao EVO 2021? - Multiplayer.it Este último representa um pouco de mantra de aventura: Funny Man Voe e fale porco que não deixará de dar vida a todas as situações e todos os diálogos (a propósito: o jogo é inteiramente dublado em inglês ou japonês, com legendas em italiano), nos acompanha na missão de reconstruir um reino sem nome depois de pedir ajuda ao arredores, começando com eustaria.

estrutura

Ni no Kuni: Across Realms, Our Swordsman e Stripped No início da aventura nos pedirão para escolher um dos cinco temporadas Disponíveis, são bruxa, destruidora, engenheira, fora-da-lei e espadachim. Dependendo de nossa escolha, poderemos ter diferentes habilidades: feitiços à distância, grande resistência física, capacidade de convocar mecanismos e armas, atirar com arco ou lutar com espada. Também poderemos mudar a aparência de cada lutador graças a um editor e uma abundância de itens cosméticos para desbloquear. Após a etapa preliminar e desembarque em Eostaria, poderemos participar de uma Grande quantidade de atividades diferentesMova-se dentro de cenários com todos os outros jogadores em nosso servidor, como acontece em jogos MMO. Como mencionado, nosso objetivo será reconstruir o reino que acabou de ser destruído, e para isso teremos que explorar um total de treze locais diferentes, no entanto, só poderemos acessá-los subindo de nível.

Ni no Kuni: Across Realms, o protagonista explora um dos primeiros cenários Esse tipo de abordagem inevitavelmente mostra o lado, até certo ponto, Repetiçãojá que muitas vezes as tarefas necessárias para melhorar a reputação e depois avançar para novos estágios da história são tarefas simples de busca, ou até mesmo tarefas que podemos concluir automaticamente pagando algumas moedas. É também necessário aceitar a intervenção de uminterface de usuário Quem sempre parece pronto para nos distrair com algo novo, seja uma conquista desbloqueada ou um item se tornando disponível, tokens de convocação ou recompensas de acesso, eventos especiais cronometrados ou mais: um cenário “oriental” certamente pode, no entanto, parecer muito confuso e fragmentado.

Toque

Ni no Kuni: Cross Worlds, um dos personagens que nos fornecerá personalizações A mecânica de Ni no Kuni: Cross Worlds se refere ao folclore dos MMORPGs, e assim com Combate em tempo real No entanto, teremos que lidar com um sistema de controle de toque um pouco confuso e mal organizado, que no momento carece de opções que permitem definir comandos de maneira diferente. READ A jogabilidade de Hogwarts Legacy está sonhando acordada (e há uma janela de lançamento) Na verdade, temos um analógico virtual no lado esquerdo da tela que muitas vezes é confundido com o display de ação, ao invés do lado direito ou, melhor, o pouco espaço que resta entre os (pequenos) botões dedicados ao ataque e movimentos, especiais, para pular e se esquivar, e ícones que literalmente enchem a tela, o que cria uma confusão incrível no início.

Ni no Kuni: Across Realms, uma sequência de combate que destaca a aglomeração da interface Deste ponto de vista, a comparação com o já mencionado Genshin Impact (review) é implacável: o título miHoYo, graças a uma já grande faixa de atualizações, gerencia melhor sua funcionalidade e oferece controles organizados de maneira mais racional. , além de apoiar o uso de observador No iOS: Um recurso que o Cross Worlds infelizmente ainda não possui. então lá mecanismo, o que é realmente confuso e não é fácil de desativar completamente. Aceitar uma missão, por exemplo, por padrão ativa o movimento automático do personagem em direção ao próximo ponto de interesse e você deve de vez em quando tocar no ícone com o objetivo da missão para retornar aos comandos manuais.

Ni no Kuni: Através dos mundos, um enorme gato atua como uma montanha para se mover mais rápido Quanto às batalhas, é mais complicado, e de fato levamos algumas horas para finalmente entender como agir na tela de opções para evitar que nosso personagem entre em conflito com qualquer inimigo que ele possa encontrar, e também para executar o comando automaticamente. Movimentos Especiais e Técnicas de Cura: É ridículo que os desenvolvedores tenham colocado um implante por padrão Funciona sem qualquer intervenção do jogadornão o contrário. No entanto, mesmo depois que todas as mecânicas ruins de Ni no Kuni foram eliminadas: encontramos um problema sistema de combate Com algumas adições interessantes, veja os Familiares e suas habilidades, mas em geral menos precisos, precisos e satisfatórios que o Impacto Genshin, muito inconsistentes e escorregadios nos efeitos de renderização (o que geralmente acontece com MMO), além de estragados por grandes problemas com gerenciamento da câmera ao escolher a visão mais próxima.

Gráficos e som

Ni no Kuni: Cross Worlds e design de personagens do Studio Ghibli É sem dúvida o setor técnico que é a força do jogo, que integra efetivamente o design requintado do personagem Hayao Miyazaki Baseado em Estúdio Ghibli Entregar ótimos personagens e sequências com alto grau de emoção, muito bem dirigidos e capazes de manter sempre a atenção, mesmo que estejamos presenciando uma leve evocação. READ Valve revela concorrente de console portátil Switch, aqui está a data e os preços lá Gráficos Cross Worlds não ficará distorcido nos consoles, graças ao uso inteligente de shaders descendentes, mas também a um rico conjunto de animações, especialmente para heróis, e configurações que geralmente fornecem ótimas visualizações.

Ni no Kuni: Através dos Mundos. Algumas das muitas opções gráficas Tudo pode ser ajustado à faixa de resolução e efeitos dependendo do dispositivo em uso, com muitas opções: de texturas a sombras, de detalhes a efeitos, de anti-aliasing a oclusão de ambiente e, finalmente, passando pela taxa de quadros. No iPhone 12 Pro é possível reproduzir tudo ao máximo, mas é limitado a 30 quadros por segundo, já que um 60 quadros por segundo O telefone aquece rapidamente. Quanto ao Pareceótima música assinada por Joe Hisaishi Eles conseguem melhorar muito bem qualquer sequência e a dublagem parece ser muito bem feita, tanto em inglês quanto (principalmente) em japonês. A presença de traduções em italiano é uma vantagem que não pode ser subestimada, pois outros produtos similares não possuem localização em nosso idioma.