Adeus Zilog Z80: o famoso processador Federico Faggin está pronto para sair do mercado após 48 anos

Zilog Z80Iconografia Processador de 8 bits Desenvolvido por Federico Fagen e Masatoshi Shima, Saindo do mercado em breve: Faltam apenas alguns meses para que os pedidos sejam feitos antes que o parceiro de fabricação da Zilog finalmente desligue.

De acordo com uma nota da Zilog relatada em Em meados de junho. A Zilog gerenciará os pedidos LTB do Z80 com base na solicitação do cliente e, em seguida, o WFM agendará as datas reais de entrega. O memorando afirma que, dependendo da demanda global, a empresa poderá impor requisitos mais rigorosos sobre quantidades mínimas e máximas.





O Z80 é ideia de Federico Faggin, um engenheiro da Intel que fundou a Zilog em 1974 depois de trabalhar no Intel 4004, o primeiro CPU de 4 bits. Fagen deixou a Intel, que na época estava amplamente focada no setor de memória, e viu um futuro brilhante para os microprocessadores.

O Zilog Z80 estreou em julho de 1976. O conjunto de instruções Z80 foi escrito para ser compatível com o Intel 8080, mas no final o chip acabou sendo mais completo, versátil e acima de tudo mais barato.

O sucesso do Z80 permitiu que a Zilog se expandisse, abrisse instalações de fabricação e crescesse rapidamente. Zilog Z80 tem sido usado em muitos consoles de jogos populares – Em diferentes formas – como Sistema principal da SEGA, Game Boy/Color da Nintendo, ColecoVision e ZX Spectrum, embora muitos provavelmente se lembrem melhor dele para uso em… Armário de jogo Pac-Man original e outras moedas.

A Zilog licenciou a tecnologia Z80 para as empresas norte-americanas Synertek e Mostek, bem como para a STMicroelectronics. O design da CPU foi posteriormente replicado por fabricantes japoneses, do Leste Europeu e soviéticos, enquanto empresas como NEC, Toshiba, Sharp e Hitachi produziram suas próprias versões compatíveis.

Depois do sucesso no mundo dos games, o Zilog Z80 é excelente Microcontrolador para sistemas embarcadose esta é a área que permitiu ao chip ter uma vida útil verdadeiramente invejável.