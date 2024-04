Aston Martin DBX: mais mudanças dentro do que fora

Digital e analógico – Após dois anos de lançamento, é hora de uma atualizaçãoAston Martin DBX. A empresa inglesa mudou pouco no exterior do seu SUV de alto desempenho, mas fez uma série de melhorias dedicadas a Interior, que foi completamente revisado. A começar pela nova geração do sistema de infoentretenimento, que oferece maior conectividade e capacidade de personalização. o Telas multitoque Com painel de instrumentos de 12 polegadas e console central de 10,25 polegadas, o Pure Black integra recursos como Apple CarPlay sem fio, USB-C e diversos serviços online que podem ser acessados ​​pelo app oficial. Além dos displays, Controles físicosdestinado a operações importantes durante a condução, como seleção de marcha, controle de transmissão, aquecimento e ventilação.

Uma questão de detalhes – Redesenho interior de AStone Martin DBX A filosofia utilizada no DB12 e no Vantage foi seguida com o objetivo de criar um ambiente harmonioso e acolhedor. o Painel É caracterizado por uma linha horizontal que separa a parte superior da parte inferior. A cabana inteira cheirava inteligência A utilização de materiais cromados, acabamentos texturizados e o design mais simples da consola central acrescentam um toque de elegância e equilibram esportividade e luxo. Cada detalhe foi revisado, desde o volante até as maçanetas em forma de D e as saídas de ar verticais. Por exemplo, pinturas cobertura As portas dianteiras foram alargadas e estão disponíveis em diversos materiais, incluindo carvalho brilhante, e acabamentos como zircote e fibra de carbono. para'Aston Martin DBX707 Um sistema de áudio de 800 watts com 14 alto-falantes pode ser considerado padrão. Para os verdadeiros audiófilos, existe um sistema opcional desenvolvido em colaboração com a Bowers & Wilkins, projetado especificamente para o interior do SUV: um sistema surround de 1.600 watts com amplificação dupla de 23 canais, com alto-falantes 3D e um subwoofer integrado.

Novas cores – Pela primeira vez no exterior 5 novas cores (Epsilon Black, Helios Yellow, Sprint Green, Malachite Green, Aura Green, além da adição de Podium Green exclusivo para o DBX707 AMR23) e acabamentos de rodas de 23 polegadas (Satin Black para rodas Fortis e Copper Bronze para jantes forjadas). Eles também são novos Alças Desde as portas, que saem quando o carro é destrancado, e os retrovisores traseiros de vidro plano, que contêm câmeras embutidas que suportam assistência de estacionamento 3D.

Toques na configuração – Isso não muda Gêmeo Turbo V8 A partir de 4 litros 707 cv Combinado com uma transmissão automática de 9 velocidades, que permanece a mesmaA única alternativa Disponível, capaz de impulsionar o Aston Martin DBX de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos. No entanto, os engenheiros ingleses tentaram fazer isso Melhorando a dinâmica Com nova calibração de amortecedores eletrônicos e molas pneumáticas. Segundo os técnicos, isso melhorou o controle da carroceria e aumentou a dinâmica do SUV inglês.