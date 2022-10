Nova atualização não está funcionando, os usuários estão desesperados

Houve um tempo em que parecia que o Android substituiria a Apple em favor de seus usuários. Utopia pura? Não realmente, já que há muitas pessoas no mundo que preferem o Green Robot OS.

Na verdade, há mais de um que considera mais fácil e menos complicado que o iOS e, portanto, prefere comprar telefones com sistema operacional Android (que também são mais baratos que o iPhone).

No entanto, mesmo os melhores cometem erros de vez em quando e foi o que aconteceu recentemente com o Google, que parece ter atrapalhado a atualização do Google Pixel OS que tem o Android 13 instalado.

O Android Auto não é compatível com o Android 13

Até que as más notícias cheguem aos donos Google Pixel Atualizado para o Android 13. A última versão do sistema operacional do Google, lançada em agosto passado, parece estar causando problemas para quem instalou a atualização, mas não consegue usar o Android Auto.

Pelo menos é o que os usuários estão relatando, mesmo que as frases que reduzem tudo venham da gigante de Mountain View: Segundo o Google, o significado é muito limitado, mesmo em apenas dois casos completos para o maior número de proprietários do Google Pixel 5.

Embora o Google tenha dito que estava calmo sobre o incidente, deixou claro que havia repassado os relatórios para a equipe Android Auto Até que você consiga identificar uma solução que possa fechar a importância.

“Obrigado por denunciar este problema. Enviamos seu problema para o restante da equipe e atualizaremos você com as informações disponíveis.” Isso foi escrito pela equipe de serviços técnicos do Android Auto que, no entanto, até agora nada foi anunciado sobre quaisquer patches corretivos para o problema.

Mas alguém conseguiu consertá-lo em casa: alguns usuários do Android Auto relataram que o problema poderia ser contornado restaurando o sistema de infoentretenimento do carro. Outros usuários encontraram outras maneiras de resolver o problema sugerindo uma mudança “Configuração padrão USB“, Ajustar”Transferência de arquivos / Android Auto“.

No entanto, no momento, o Google ainda não anunciou nada em particular sobre o problema que muitos usuários do Android Auto que receberam o Android 13 em seu Google Pixel enfrentaram.

Enquanto isso, outro aplicativo do Google recebeu uma atualização: é discórdia, Que agora permitirá que seus usuários visualizem mensagens dentro do aplicativo e também poderão responder simplesmente tocando na mensagem que enviará automaticamente uma notificação de leitura.

