Ferrari Borosang, há um SUV antigo que atingia as mesmas velocidades: com certeza você vai se lembrar dele

O Ferrari Purosangio já é uma lenda por si só. No passado, existiam SUVs, como o de Maranello, que eram verdadeiramente assustadores em termos de desempenho

Rompendo com sua tradição como fabricante de carros esportivos,… Ferrari Decidi fazer um SUV também. Em 13 de setembro de 2022, genuíno, ou seja, o primeiro e até agora único SUV a sair das oficinas de Maranello. A decisão de produzir um modelo semelhante foi potencialmente arriscada, mas a realidade acabou por ser muito diferente.

O SUV Cavalo Empinado obteve grande sucesso, apesar de o seu preço ter ultrapassado os 385 mil euros. O V12 naturalmente aspirado na frente oferece 725 cavalos de potência e um som emocionante. Talvez a Ferrari Borusangio seja o carro Os SUVs mais populares e procurados No mercado, e olhando para o seu desempenho e design de sonho, todos entendemos porquê.

Um SUV muito potente, por assim dizer, que teve um antecessor ilustre. Na verdade, há vinte e quatro anos, foi revelado um carro de corrida com desempenho semelhante BMW X5 Le Mans. Estamos falando de um SUV que parece não ser diferente do modelo padrão e que em todo caso não anda devagar. Claramente, a diferença fundamental estava nos bastidores.

SUV, aqui está o BMW X5 Le Mans que assustou a todos

Mas além do motor, havia algumas diferenças em relação à base como a presença de jantes BBS douradas de 20 polegadas, pneus de perfil baixo e também cerca de 30 mm a menos de distância ao solo.

No entanto, estas diferenças não nos levam a pensar nas ofertas que iremos revelar-lhe em breve. Como era de se esperar, de fato, o verdadeiro ponto forte do BMW X5 estava sob o capô com um motor capaz de liberar um impulso excepcional.

Para dar potência a este BMW em particular Havia um motor de 12 cilindros com 700 cv de potência máximaque foi instalado em McLaren A Fórmula 1 organizou as 24 Horas de Le Mans em 1999. Nessa altura, o fabricante de Munique tinha celebrado uma parceria com o fabricante de Woking para corridas de resistência. A este respeito, muitos se lembrarão do impressionante carro britânico com as cores da BMW, que também alcançou resultados notáveis ​​em corridas especializadas.

O BMW X5 Le Mans atingiu a pista mais assustadora do mundo. Nürburgring Nordschleife, ajuste de tempo excepcional. O piloto alemão Hans-Joachim Stock percorreu-o em 7 minutos, 49 segundos e 92 centésimos, um desempenho excepcional, para dizer o mínimo, considerando que estamos a falar de um quarto de século atrás e que ainda hoje dá arrepios aos fãs.

Com este modelo, a BMW atingiu a marca em todos os sentidos. Um autêntico foco de beleza e poder que estava verdadeiramente à frente do seu tempo.