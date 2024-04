A IA não está apenas roubando empregos: em breve poderemos não ter energia suficiente para todos

À medida que a inteligência artificial continua a revolucionar áreas inteiras das nossas vidas, é essencial considerar o seu impacto no consumo de energia.

O desenvolvimento tecnológico dos últimos anos fez da inteligência artificial o foco de muitas discussões, que muitas vezes focam no seu impacto no mercado de trabalho. Embora muitos temam que a inteligência artificial substitua o trabalho humano em vários setores, ela existe Outro aspecto, menos explorado mas igualmente importante, está relacionado com o seu desenvolvimento. Este elemento está relacionado com a infraestrutura básica que permite o funcionamento da IA: eletricidade.

Na academia e na indústria, há uma consciência crescente sobre A energia precisa apoiar o avanço das tecnologias baseadas em inteligência artificial. Estas considerações levantam questões muito importantes sobre a sustentabilidade deste progresso contínuo, entre outras coisas, numa era em que a gestão dos recursos energéticos se torna cada vez mais importante.

O consumo de energia da IA ​​coloca o nosso futuro em risco

Tecnologias de IA, especialmente modelos de linguagem generativa, como o GPT-4 da OpenAI, Eles exigem uma grande quantidade de eletricidade. O CMO da Arm Holdings, Ami Badani, destacou como esses sistemas exigem dezenas de milhares de clusters de computação para operar de maneira eficaz. Daí surge esta “demanda voraz” por energia Sérias dúvidas sobre o futuro do fornecimento de eletricidadeespecialmente considerando que o objetivo é tornar a IA cada vez mais disponível e integrada aos dispositivos do dia a dia.

Durante a conferência Fortune Brainstorm AI em Londres, foi destacado que a implementação generalizada da IA ​​pode levar a… Consumo de energia suficiente para responder por um quarto de toda a eletricidade dos EUA até 2030.

Destaques deste cenário A necessidade urgente de desenvolver soluções tecnológicas mais eficientes Do ponto de vista energético. A própria Arm Holdings está a trabalhar em chips semicondutores otimizados para reduzir o consumo de energia, um passo fundamental para garantir que o progresso tecnológico não exceda a capacidade da infraestrutura existente.

Apesar dos benefícios que a IA pode trazer, os custos energéticos associados ao seu funcionamento são significativos e talvez insustentáveis. Para treinar modelos avançados como Sora (gerador de vídeo da OpenAI), você precisa de 100.000 chips de IA totalmente funcionais. Este nível de consumo coloca claramente pressão sobre os recursos energéticos existentes, mas também alivia Questões ambientais associadas ao aumento das emissões de carbono. É claro que sem uma grande mudança na concepção e utilização dos dispositivos que alimentam estas tecnologias, poderemos enfrentar uma crise energética de proporções inimagináveis.