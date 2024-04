Luxo ao alcance de todos

Os carros Tesla são os melhores do mercado quando se trata de eletricidade? O que emergiu do teste foi equivalente a um modelo específico.

Está no mercado desde setembro passado, segundo afirmam especialistas em carros elétricos Realmente é o fim. Embora existam quem se destaque em itens específicos, a relação qualidade/preço parece insuperável.

O carro sobre o qual falaremos foi analisado por Alessio Sergio, o conhecido YouTuber, que aparece em seu canal Pensa Forte Ele tirou as pulgas do carro que estavam bastante infestadas e adoradas. Em particular, tentei responder à questão de qual carro movido a bateria atualmente em circulação é o mais eficiente, focando no trem de força e, portanto, no acumulador, componente elétrico e eletrônico.

O imbatível Tesla, o modelo que você deve possuir

Distinguir O Tesla Model 3 é diferente de todos os outros veículos com emissão zero em circulação Forte efeito positivo da aerodinâmica, especialmente ao pisar forte no acelerador, na travagem regenerativa e na bomba de calor.

Como explicou o produtor de contribuições multimídia, Brand Elon Musk, usando esta máquina, ele foi capaz de Garante aos seus clientes uma grande parte da tecnologia, a um custo geralmente razoável, Principalmente se compararmos com as propostas de concorrência direta pertencentes aos setores A, B e C.

A comparação foi feita apenas com base na eficiência e não no nível estéticorevise o banco de dados disponível que oferece um grande número de veículos classificados por tamanho, desempenho, quilowatts-hora utilizados, tempo de carregamento, tamanho e peso da bateria.

Como observado O Modelo 3 consome 13,2 quilowatts-hora a menos do que qualquer outro veículo da Classe A. Por exemplo, se pegarmos um carro do segmento A como o Renault Twingo, ele consome 16 quilowatts-hora. O mesmo se aplica ao Citroen e-C3. Em alternativa, avaliando a proposta da Lancia com o seu Ypsilon atualizado até 2024, este é vendido por menos três mil euros, mas também permite cobrir menos 40% na estrada antes de precisar de recarregar.

Mais consumo e também menos autonomia de bateria para o Volkswagen ID.3 Pro entre os carros elétricos atualmente no mercado na ItáliaA alternativa mais indicada para o americano é FIAT 500ecom 13 kWh o que o coloca no topo desta classificação particular, por outro lado O italiano tem autonomia de apenas 190 km. No que diz respeito à fome de energia, a 'besta' com estrelas e listras na versão de longo alcance também tem um desempenho melhor do que o Mini Cooper.

Segundo Sergio, esse aspecto coloca claramente os fabricantes europeus em uma posição difícil e foi rejeitado justamente pela falta de equilíbrio entre o pacote divulgado e o valor da tabela de preços. O que torna a situação ainda mais terrível é a falta de infraestrutura necessária para atualizar os modelos rapidamente. As plataformas à disposição dos produtores do Velho Continente são o resultado de veículos com motor de combustão interna, enquanto A Tesla nasceu como uma empresa elétrica, por isso já tinha vantagem desde o início Em todos os outros.