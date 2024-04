Você sempre esquece a senha do seu Wi-Fi? Duas etapas para encontrá-lo em seu computador em um instante

Para encontrar senhas de Wi-Fi no seu computador, existem métodos simples e eficazes, mas são completamente diferentes do Mac para o Windows.

Num mundo cada vez mais conectado, o Wi-Fi tornou-se um componente essencial do nosso dia a dia. Trabalho, estudo e entretenimento: tudo passa por uma conexão de Internet estável e rápida. mas, Gerenciar senhas de acesso pode virar uma verdadeira dor de cabeçaespecialmente quando você usa redes diferentes ou altera sua senha com frequência por motivos de segurança.

Gerenciar senhas de Wi-Fi pode ser complicado, mas existem maneiras simples de recuperá-las em seu computador – Computer-idea.it

Com que frequência você se encontra na frente do seu dispositivo sem conseguir se conectar porque esqueceu sua chave de acesso Wi-Fi? Se você também faz parte do clube daqueles que têm dificuldade de lembrar essas sequências alfanuméricas, não se preocupe. Não há necessidade de reiniciar seu modem ou entrar em contato com o suporte técnico.

Com alguns passos simples, é possível Recuperação de senha A rede Wi-Fi armazenada no seu computador, esteja você usando Windows ou MacOS. Este guia prático mostrará como fazer isso, garantindo que você estará online novamente rapidamente.

Recuperação de senha: diferentes métodos em MacOS e Windows

O MacOS armazena todas as senhas, incluindo detalhes de login para redes Wi-Fi, em um aplicativo chamado Acesso às chavesOu um chaveiro de sistema desenvolvido pela Apple para facilitar o gerenciamento de credenciais de segurança. Para acessar essas informações, Basta abrir o programa usando a função de pesquisa.

Assim que o Keychain Access estiver aberto, siga estas etapas:

Ele escolhe “Sistema“Em Insira as chaves do sistema na barra lateral. Clique em “Senha” na parte superior da janela. Encontre a rede Wi-Fi cuja senha você precisa e clique duas vezes nela. Marque a opção “Mostrar senha“E digite sua senha do Mac quando solicitado.

Em segundos, você terá acesso à senha Wi-Fi necessária, pronta para copiar ou simplesmente visualizar. O processo de recuperação de senhas de Wi-Fi em um computador janelas É simples, mas exigente Algumas etapas extras em comparação ao MacOS. Para começar, veja como encontrar a senha da rede à qual você está conectado no momento:

Vá para “painel de controle“, então “Rede e Internet“E depois disso”Centro de Rede e Compartilhamento“. Clique no nome da sua rede Wi-Fi mostrada nela azul. Na página de status do Wi-Fi, selecioneRecursos sem fioEm seguida, a guia “Segurança”. ativação “Mostrar caracteresPara ver a senha exibida acima dela.

Com estas instruções simples em mente, conecte-se a redes Wi-Fi usando um novo dispositivo e compartilhe a senha com os convidados Não haverá aborrecimentos.