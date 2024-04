Audi desafia Ducati, e confronto na concessionária chocou motociclistas: tudo foi revelado

O Grupo Volkswagen possui duas marcas excepcionais, Audi e Ducati, e o desafio entre elas parece incrível.

Há marcas que provaram ao longo dos anos que sabem cimentar-se na história graças à capacidade não só de desenhar alguns dos melhores modelos de estrada de sempre, mas também de se renovarem constantemente. Não há dúvida de que há entre eles Audi e Ducatifatos inusitados que conseguiram se provar como poucos.

O projecto da casa Borgo Panigale sempre foi muito ambicioso, tendo a rapidez sido um dos principais pontos fortes da realidade emiliana. Com a passagem para o grupo alemão, a sua reputação cresceu, dando origem a uma série de motos que se estabeleceram pelo mundo.

Um dos que obteve maiores resultados é sem dúvida Ducati Panigale V4 R, o modelo que domina o Superbike. É claro que no mercado não se pode comprar o mesmo modelo tão brilhantemente conduzido por Álvaro Bautista e Nicolo Bulega, mas mesmo a versão de produção e não de corrida é sem dúvida uma daquelas capazes de obter homologação.

Ducati com Panigale V4 t A oportunidade de mostrar ao público um desportivo excecional com motor de quatro cilindros de 1000 cc que lhe dá a oportunidade de gerar uma potência máxima de 218 cv. A moto tem um preço inicial de 43.990€, o que é um valor de mercado realmente ridículo, mas parece que alguém da Audi decidiu fazer uma estranha comparação com uma nova joia alemã.

O Audi e-Tron GT é como a Ducati Panigale V4 R: aqui está o porquê

Audi e Ducati Eles nunca irão para a guerra enquanto estiverem juntos no mundo Grupo Volkswagencom alguns dos principais engenheiros, designers e pilotos de teste dos fabricantes tendo recentemente a oportunidade de testar o novo produto Audi e-tron GT. Estamos diante de um novo conceito de carro elétrico de luxo, e este carro tem recebido críticas muito positivas e também uma possível comparação com o carro Ducati Panigale V4 R.

Este aspecto foi destacado pelo gerente de projetos técnicos da Audi, a saber Jean Matisse Relling, Com quem, conforme noticiado no Moto.it, explicou como toda uma série de recursos de acessibilidade estão presentes no Ducati Panigale V4 R Opções técnicas também podem ser encontradasAudi e-tron GT.

Desta forma, temos a possibilidade de criar um modelo elétrico inovador, capaz de gerar energia como poucos carros na história, dado que pode atingir os 646 cv. A mudança que assim permiteAudi e-tron GT Tornar-se uma clara referência no mundo dos carros eléctricos, tal como Ducati Panigale V4 R No mundo das motocicletas.

Análises interessantes também Alessandro Failla, ou o principal piloto de testes e desenvolvedor da Ducati. Este último falou sobre a maravilhosa experiência de dirigir o carro de Aaudi e-tron gt, Com aceleração e estabilidade excepcionais, com aceleração digna das lendárias superbikes Emilianas.