Realme GT 2 Pro com Snapdragon 8 Gen 1 a um ótimo preço na Amazon (-150€)

Realme GT 2 Pro ficou mais acessível E passa do nível de excelência mais alto do grupo de 2022 para benchmark de gama média em 2023. com o A nova oferta da AmazonNa verdade, você pode comprar um smartphone de Preço reduzido de 599 euros em vez de 749 euros, com desconto adicional de 20% faz a diferença na avaliação do conforto do aparelho. De referir ainda que o smartphone Realme com extensão Snapdragon 8 Gen 1 é comprável até 5 parcelas mensais, Sem custos adicionais.

Realme GT 2 Pro: agora em oferta a um ótimo preço na Amazon

O Realme GT 2 Pro pode contar com uma ficha técnica realmente completa. Para gerenciar o trabalho do smartphone lá Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC quem apóia isso 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento Além de uma bateria de 5000 mAh com suporte para carregamento rápido de 65W.

Ali também Tela de 6,7 polegadas com painel AMOLED e resolução QHD+. Também digno de nota é a presença de uma câmera traseira tripla com sensor principal de 64 megapixels, suporte para dois cartões SIM, tecnologia NFC e sensor de impressão digital sob a tela.

com o A nova oferta da Amazon Você pode comprar Realme GT 2 Pro mais altoPreço reduzido de 599 euros em vez de 749 euros. O desconto de 20% torna o smartphone uma verdadeira referência no mercado para quem busca um aparelho capaz de oferecer alto desempenho, sob todos os pontos de vista. A oferta inclui ainda a possibilidade de adquirir Em 5 parcelas mensais.

