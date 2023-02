Perto da data de lançamento com a Rockstar Games nos retoques finais, um vazamento – Multiplayer.it

De acordo com um vazamento recente relatado pela conta do Twitter GTA 6 News & Leaks 2.0, especializada especificamente em coletar informações relacionadas ao desenvolvimento do jogo, o data de lançamento para GTA6 poderia ser mais próximo Do que você pode pensar, já que a Rockstar Games está na fase final de limpeza antes do lançamento.

Obviamente, a pergunta ainda não está completamente confirmada e é apenas um vago boato, mas o tweet compila uma série de mensagens que partem de uma análise feita por Tez2, um conhecido vazador no campo GTA, também com base em material que eles fizeram parte do famoso vazamento gigante que atingiu Rockstar e GTA 6 há alguns meses.

Com base em algumas das definições usadas nesses documentos, assume-se que os elementos do jogo estão completos em termos de desenvolvimento neste ponto e que a Rockstar Games mudou para fase de limpezaConsiderando que alguns termos referem-se à conclusão do próprio empreendimento.

A explicação pode ter sido apoiada por alguns desenvolvedores, que indicaram em sua resposta que algumas definições, como “recurso completo” e “conteúdo completo” visual, referem-se à forma completa e jogável do produto, aguardando mais detalhes finais sobre a limpeza, em geral.

Tudo isso sugere que o GTA 6 está quase pronto, com a Rockstar Games trabalhando nos estágios finais de uma melhoria geral há algum tempo. Obviamente, são apenas especulações e suposições, mesmo que já se passaram 10 anos desde que Grand Theft Auto V foi lançado, é razoável pensar que o próximo capítulo não está muito longe, embora o Capítulo 5 ainda esteja vendendo bem.