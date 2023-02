Microsoft e Activision, UE, apresentam objeções formais à aquisição – Multiplayer.it

EU’União Européia vai entregar para Microsoft documento com objeções formais comparado comAquisição da Activision BlizzardSegundo reportagem publicada pela MLex, agência de notícias que cobre principalmente questões antitruste.

Alguns dias atrás, a Microsoft acusou a Sony de mentir para o antitruste da UE em relação ao Call of Duty, então o documento A questão em questão e as objeções nela contidas são particularmente interessantes, inclusive para entender se a casa japonesa conseguiu de alguma forma trazer farinha para seu moinho.

De acordo com o MLex, a Microsoft se recusou a confirmar oficialmente o recebimento da referida lista, mas disse que pretende Encontre a solução Ao problema: “Ouvimos atentamente as preocupações da Autoridade e estamos confiantes na nossa capacidade para as resolver.”

Enquanto isso, o CMA também parece estar prestes a produzir seu próprio documento nesse sentido e, de acordo com os últimos rumores, pode chegar ao escritório da Microsoft nos próximos dias.

Em suma, estamos nos estágios finais da disputa: se a empresa de Redmond conseguir convencer as comissões européia e inglesa, a FTC também deve levar em consideração a situação e talvez suavizar suas posições.