Audi Q3: será assim em 2025

Mais dinamismo – Chegará às concessionárias emVerão 2025O seu preço deverá começar nos 40 mil euros, e é a terceira geração doAudi Q3. Será um SUV compacto Seu comprimento é de 4,5 metros Quase e será completamente novo em relação ao modelo atual. A começar pelo padrão que reconstruímos nos desenhos desta página: mantendo as proporções semelhantes às atuais, proporcionará Linhas Mais dinâmico em alguns aspectos semelhante Aos do carro elétrico Q4 e-tron, em particular na traseira, onde os faróis estarão ligados a uma faixa de LED que atravessa a porta traseira. Na frente, os faróis separados lembram os encontrados no novo Q6 e-tron, enquanto a grade frontal será mais larga e com nova textura.

Novas tecnologias – Até o novo interior Audi Q3 Será revolucionado: o painel deverá ganhar um painel de instrumentos digital mais moderno, enquanto a tela sensível ao toque será cantilever em vez de integrada ao painel. Também podemos esperar um salto em termos de assistentes de condução e na qualidade dos materiais interiores.

Gasolina e diesel – o novo Audi Q3 Será construído sobre a plataforma MQB Evo, uma evolução da arquitetura sobre a qual foi produzida a versão atual, que também é compartilhada com o Volkswagen Tiguan. então serei confirmado Motores a gasolina e dieselA maioria desses carros híbridos moderados também é combinada com um sistema de tração integral 4×4. Pelo menos uma variante é quase certa Plug-in híbrido Quanto ao Cupra Terramar, que, assim como o Q3, será fabricado em Győr, na Hungria. Mais tarde esperamos também um modelo RS Q3 mais desportivo, embora seja pouco provável que tenha o motor 2.5 TFSI de cinco cilindros que o acompanhou até agora devido aos limites de emissões mais rigorosos. O Q3 também será seguido por um modelo cupê chamado Sportback.