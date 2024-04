Desempenho do Tesla Model 3: o carro elétrico que anda rápido

bem vindo de volta – dentro do alcance Tesla Modelo 3 A versão Sport eliminada retorna após o sedã elétrico ser redesenhado. o novo Desempenho do Tesla Modelo 3 Será entregue a partir de junho de 2024 com um preço inicial de 55.990 euros e uma autonomia que a empresa declara como 528 km (ciclo WLTP). poder 460 cvque poderá atingir o seu pico 510 cvIsso se deve à presença de dois motores, um na frente e outro na traseira.

Moldura personalizada – o Desempenho do Tesla Modelo 3 Ele também apresenta alguns elementos da carroceria, como um novo lábio dianteiro e um novo difusor traseiro. No geral, o visual é um pouco mais agressivo do que as versões normais. Além disso, o desempenho pode contar com a nova suspensão adaptativa (o amortecimento é gerenciado via software) e no modo Track V3. Este último inclui novas calibrações para o trem de força e suspensão, para garantir maior controle. Além disso, é possível trabalhar nos controles de estabilidade e frenagem regenerativa, ajustando o carro de acordo com suas preferências. As molas e barras estabilizadoras também foram modificadas. As rodas de alto desempenho de 20 polegadas fazem parte do equipamento padrão e são ligeiramente escalonadas para garantir melhor aerodinâmica.

Design mais esportivo por dentro também – A parte interna do Desempenho do Tesla Modelo 3 Eles trazem consigo todas as inovações introduzidas com o redesenho do sedã, além de novos bancos esportivos com apoios laterais e estofamento aprimorado, além de sistema de ventilação integrado. O equipamento específico é complementado por detalhes em fibra de carbono com desenho tecido. Os interiores pretos são padrão, mas para obter os brancos você paga um custo extra de 1.200€. O piloto automático avançado custa 3.800 euros e inclui, entre outras coisas, mudanças automáticas de faixa. Embora a condução autónoma máxima comece nos 7.500 euros, inclui o controlo de semáforos e sinais de stop e é compatível com a condução autónoma de nível 3 (apenas nos países onde pode ser utilizada).