Microsoft lança VASA-1, um novo modelo de inteligência artificial: o que ele pode fazer parece ficção científica

VASA-1, o novo modelo de IA da Microsoft, finalmente chegou. Aqui está o que ele pode fazer, parece ficção científica.

Desde o começo, Microsoft Ela queria se estabelecer como uma das empresas que a maioria das pessoas gostaria de atingir Sobre inteligência artificial. Com efeito, assim foi, graças aos seus sistemas que dão aos utilizadores a oportunidade de aceder a inúmeras vantagens de forma rápida e fácil. Para que você possa desfrutar da tecnologia de última geração que pode testar e usar gratuitamente Seja para lazer ou para trabalho.

É claro que ainda não acabou, pelo contrário. Conforme revelado durante a apresentação que acabou de acontecer, de facto, a Microsoft quer agora avançar com o seu novo sistema de IA. Este é o VASA-1uma ótima ferramenta que lhe dará a oportunidade de explorar um potencial maior imediatamente. As imagens parecem ficção científicaE como é realista, depois de vivenciar tudo você ficará sem palavras. E para pessoas menos confiantes, e até com um pouco de medo do potencial desta ferramenta.

Microsoft lança VASA-1: Veja o que é e para que será usado

VASA-1 é um novo sistema de inteligência artificial Introduzido pela Microsoft que promete ser imediatamente revolucionário. Pelas suas especificações técnicas avançadas que darão aos usuários a oportunidade de desfrutar de um gadget nunca antes visto. Pode ser muito útil.

A ideia é poder Gere rostos falantes realistas De personagens virtuais ou reais. Use uma imagem estática e um pequeno clipe de áudio. E o mais louco é que esse modelo tem a capacidade de gerar resultados de forma realista, mesmo que o que o usuário deseja não esteja presente na implantação do treinamento do modelo.

Pensemos, por exemplo, no facto de, segundo a Microsoft, também poder gerir Imagens artísticas, faixas de áudio com músicas, sermões em outros idiomas e muito mais. Portanto, se você quiser, por exemplo faça Mona Lisa falar, você pode fazer isso! O VASA-1 irá gerar quadros de vídeo de 512 x 512 a 45 fps no modo de processamento em lote offline, enquanto a taxa de streaming cai para 40 fps com latência de 170 ms.

Veremos como esse bot será recebido pelos usuários. Até o momento, ainda não foi disponibilizado, conforme afirmou a empresa Não há planos para lançar demonstrações ou APIs online. Pelo menos até termos certeza de que a tecnologia aparecerá Use com responsabilidade E de acordo com as regulamentações mais adequadas.