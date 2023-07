Caso La Russa, Sim e celular: o que você pode descobrir no telefone se o cartão estiver faltando?

O que você pode descobrir no telefone se o cartão SIM estiver ausente? Isso é o que todos estão se perguntando após a apreensão do escritório do promotor de Milão Celular de Leonardo La Russa.

Na era dos smartphones, o papel dos cartões SIM é muito exagerado. Aquele pequeno cartão ao qual está vinculado nosso número de telefone, que com o passar dos anos foi ficando cada vez menor, até se tornar um “Nano”, que logo desaparecerá em favor dos eSims, cartões virtuais, que permitem ao telefone usar a rede celular para fazer chamadas e enviar SMS. E tem uma pequena memória para salvar outros números de telefone.

Antigamente, quando os celulares ainda não eram “inteligentes” e, principalmente, não tinham memória capaz de comportar dezenas de gigabytes, as pessoas até armazenavam seus contatos no Sim, que servia como uma “lista de endereços”. Quando trocamos de telefone, simplesmente trocamos o cartão SIM do antigo pelo novo… Afinal, números são tudo de que precisamos.

No entanto, hoje é muito mais fácil encontrar nossa lista telefônica no dispositivo que estamos usando. Porque é aqui que os novos números são armazenados por padrão, a menos que você opte por alterar essa configuração em favor do seu Sim. De fato, ao longo dos anos, as pessoas começaram a transferir de um telefone para outro não apenas seus números, mas também fotos, vídeos, endereços de e-mail e histórico de bate-papo de aplicativos de mensagens instantâneas como o WhatsApp. Em suma, a lista telefónica tornou-se simplesmente parte do arquivo digital que nos acompanha de um dispositivo para outro. Resumindo, o smartphone sabe tudo sobre nós, sim ou não sim.

Além disso, o Sim não é mais necessário para fazer chamadas. Wi-Fi é o suficiente por hoje. Você pode se conectar a qualquer rede e também pode fazer chamadas pelo WhatsApp. Ou com o Telegram, um aplicativo de mensagens cada vez mais popular.

O WhatsApp e o Telegram continuam funcionando no seu smartphone mesmo quando não há cartão SIM no telefone. Precisamente graças à conexão wi-fi que garante a recepção e transmissão de dados pela Internet. Sim, no caso desses aplicativos de mensagens instantâneas, só é crucial quando você se cadastra no serviço. Não é mais necessário depois disso. Se estiver faltando, suas conversas, incluindo as anteriores, ainda estarão acessíveis. E você pode fazer qualquer coisa: desde pesquisar mensagens – usando uma palavra-chave – até conteúdo multimídia, como fotos e vídeos.

Mesmo os aplicativos mais populares como Instagram, Facebook, TikTok e Twitter ainda estarão disponíveis se o cartão SIM for removido do telefone. Nesse caso, basta conectar-se ao wi-fi. Assim como você faria com um tablet sem slot para cartão telefônico.

Além disso, sem um cartão SIM, se você estiver usando um telefone Android, ainda poderá usar o Google Maps para revisar todos os movimentos que fizemos no passado. Esse recurso especial, ativado quando o histórico de localização é ativado nas configurações, permite que você volte no tempo e lembre-se dos lugares que visitamos em um determinado dia. Já falamos longamente sobre isso aqui.