Perigo do Espaço: Um satélite com defeito cai na Terra | ESA descobre como evitar desastres

A Terra está prestes a se tornar protagonista de um novo pouso de satélite. Isso é explicado pela Agência Espacial Europeia, a Agência Espacial Europeia, que executa a operação.

O satélite em questão chama-se Aeolus e tem sido de fundamental importância para os estudos dos ventos terrestres. Após 5 anos de serviço, ele pode finalmente chegar em casa com manobras que não serão fáceis.

Éolo Foi lançado em órbita 22 de agosto de 2018 com um propósito Melhorar o conhecimento dos ventos da Terra e da meteorologia em geral. Graças às suas pesquisas em todo o mundo, a comunidade científica descobriu mais modelos do comportamento dos eventos atmosféricos, tornando as previsões mais eficazes.

Além do vento, o satélite também desempenhou um papel importante na compreensão Fenômenos relacionados ao clima e ao aquecimento globalBem como os efeitos da poluição do ar.

A sua enorme contribuição para a compreensão da criação e dos movimentos dos ventos deve-se principalmente ao seu instrumento de medida Aladim (Atmospheric LAser Doppler INstrument) Consiste em três elementos, graças aos quais Aeolus foi capaz de medir a velocidade do vento do local do satélite até o solo, mesmo na presença de nuvens dispersas.

Aeolus Returns to Earth, versão ESA

nos últimos dias Agência Espacial Europeia Em breve, disse ele, acompanhará o satélite de volta à Terra em uma reentrada muito especial. Se a reentrada de detritos e satélites em geral ocorresse de forma totalmente descontrolada, colocando em risco estruturas e pessoas, a Aeolus seria capaz de Aterre com segurança aprox.

“Essa tentativa de reentrada assistida vai muito além dos regulamentos de segurança da missão, que foram planejados e projetados no final dos anos 1990”, explicou Tim Flohrer, da Agência Espacial Européia. “Uma vez que foi descoberto que era possível realmente minimizar os riscos para organismos e infraestrutura As engrenagens estão definidas Se tudo correr bem, Éolo também se encontrará De acordo com os regulamentos de segurança atuais para as tarefas projetadas hoje“.

No momento, Aeolus está de volta à Terra e deve parar de funcionar em cerca de um mês Julho, ou o mais tardar no início de agosto. Este grande espaço de tempo deve-se principalmente à misteriosa velocidade com que está viajando para fora da atmosfera. O que é certo é que a cerca de 280 km acima da superfície da Terra, as entradas apontarão para o satélite em qualquer área de pouso Com segurança, como nos oceanos.