A melhor experiência de visualização a um ótimo preço

o TV 4K UHD Nokia 50 polegadas É o dispositivo perfeito para quem procura uma experiência de visualização inigualável. Sua tela de 50 polegadas oferece a resolução Resolução 4K UHD, garantindo imagens nítidas e realistas. A Nokia TV também está equipada com várias tecnologias que melhoram a qualidade da imagem, como HDR10+ e Dolby Vision. Graças à grande oferta na Amazon Esta TV pode ser comprada hoje por apenas € 368,94 com um desconto de 14% Em comparação com o preço recomendado de 429 euros, o que é realmente incrível para um de cinquenta polegadas.

A Nokia Smart TV é capaz de oferecer imagens envolventes e envolventes, as cores são vibrantes e realistas, o contraste é alto e o brilho é ideal. A Nokia TV também é capaz de reproduzir conteúdo em HDR10+ e Dolby Vision, proporcionando uma experiência de visualização mais realista.

A Nokia TV não é apenas bonita de se ver, mas também muito fácil de usar. Seu menu é intuitivo e as funções são de fácil acesso. Ele também possui várias portas, permitindo conectar uma variedade de dispositivos, como consoles de jogos, players de Blu-ray e decodificadores.

Esta TV é o dispositivo ideal para quem procura uma experiência de visualização inigualável. Sua tela de 50 polegadas oferece imagens nítidas e realistas, suas tecnologias melhoram a qualidade da imagem e seu menu é intuitivo. A Nokia TV também está equipada com várias portas, permitindo conectar uma ampla variedade de dispositivos.

Características da TV UHD 4K de 50 polegadas da Nokia:

tela de 50 polegadas

Resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels)

HDR10+

Dolby Vision

HDMI 2.0 (3 portas)

USB 2.0 (2 portas)

ethernet

Wi-fi

Bluetooth

controle remoto

A TV UHD 4K de 50 polegadas da Nokia é uma verdadeira pechincha por € 368,94então não espere e coloque este incrível dispositivo no carrinho imediatamente: as remessas são rápidas e gratuitas graças à Amazon.

