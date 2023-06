Quanto ganham os YouTubers italianos?

Quanto os YouTubers ganham? Fizeram um escândalo nos últimos anos Categorias afiliado 10 YouTubers mais bem pagos. Forbes Em 2021, ele havia respondido à pergunta sobre quanto e como os YouTubers ganham considerando diferentes fontes de renda, revelando assim os ricos da rede social vermelha.

Os ganhos da atividade no Youtube referem-se não apenas ao número de vídeos e assinantes. o modo de ganho Eles são diversos e também incluem receita total de publicidade, conteúdo patrocinado, vendas de produtos, passeios, shows e muito mais.

Segundo os dados, os YouTubers mais ricos do mundo em 2021 acumularam um total de 300 milhões de dólares. O Youtube é um negócio em rápido crescimento que permite que você ganhe VIPs, especialmente no exterior. As receitas na Itália são menores, mas ainda permitem (dependendo do número de assinantes e sua interação com os vídeos enviados) viver uma vida com mais dignidade e criar uma atividade complexa e permanente.

Como ganhar dinheiro no YouTube: valores e métodos

guia do Google Como ganhar dinheiro no YouTube Óbvio, mas não inclui todas as possibilidades de ganhos que a plataforma vermelha oferece aos criadores. Para ganhar dinheiro no YouTube, você deve primeiro ser membro do Programa de Parceiros. Só assim pode ser ativado monetização E você tem a certeza de ser recompensado por cada visualização, anúncio e outras coisas relacionadas ao seu canal.

As formas de ganhar no YouTube oferecidas pelo Google são:

Ganhos de publicidade Ganhe dinheiro com anúncios na página de exibição e anúncios no feed de shorts;

Ganhe dinheiro com anúncios na página de exibição e anúncios no feed de shorts; assinaturas de canal Os assinantes pagam pagamentos mensais recorrentes para benefícios especiais;

Os assinantes pagam pagamentos mensais recorrentes para benefícios especiais; as compras Seus fãs podem navegar e comprar produtos de sua loja ou produtos de outras marcas marcadas por você por meio do Programa de parceiros de compras do YouTube;

Seus fãs podem navegar e comprar produtos de sua loja ou produtos de outras marcas marcadas por você por meio do Programa de parceiros de compras do YouTube; Receita do YouTube Premium : quando um assinante do YouTube Premium assiste ao seu conteúdo, você recebe uma parte da assinatura dele;

: quando um assinante do YouTube Premium assiste ao seu conteúdo, você recebe uma parte da assinatura dele; Super chat e super stickers : seus fãs pagam para ter suas mensagens ou gifs exibidos em chats ao vivo;

: seus fãs pagam para ter suas mensagens ou gifs exibidos em chats ao vivo; Muito obrigado: seus fãs pagam para assistir a desenhos engraçados e ter sua mensagem destacada em sua seção de comentários curtos ou de vídeo.

A estas formas de angariação acrescem os patrocínios, publicidade em lojas outdoor, publicidade de produtos próprios ou de marcas, presença online e offline em eventos e muito mais. Então é possível que você tenha um arquivo um trabalho Grande variedade de formas de ganhar.

Quanto ganha o YouTuber italiano mais popular?

Eles não estão aqui italianos em ordem de YouTuber mais bem pago em 2021mas isso não significa que mesmo aqui as jovens estrelas da web não ganhem números impressionantes e milhões de visualizações graças aos seus vídeos no Youtube.

O que podemos dizer é que os YouTubers italianos, mas em geral, os YouTubers que mais ganham, são os que setor de jogos, unboxing, piadas e maquiagem. Os YouTubers mais queridos são jovens e contam com um grupo fiel de fãs em diversas plataformas, como Twitch, Instagram e TikTok.

Se o YouTuber mais popular dos EUA pode ganhar entre $ 5 e $ 8 milhões, digamos com certeza Quanto ganham os YouTubers na Itália? Também não é simples monetização O conteúdo varia com base em muitos fatores que determinam a popularidade de alguns YouTubers em comparação com outros.

Na Itália existem agências que patrocinam talentos, como o canal Webstars que lancei FavoritoNascido Lorenzo Ostuni, um dos YouTubers italianos mais famosos e ricos, graças a uma empresa que transcendeu a Internet e tocou em livros, séries de TV, cinema e eventos. Segundo algumas fontes, FaviJ ganhará mais de 50.000 euros por mês com youtube. colega Cicciogamerum jogador de futebol romeno de 31 anos, teria um patrimônio líquido de quase € 3 milhões e uma renda mensal de € 15.000 graças apenas ao YouTube.

Mas se falamos de YouTubers italianos que ganham mais, não podemos deixar de mencionar eu sou contra você. A dupla siciliana formada por Luì e Sofi, tão querida do público pré-adolescente, também chega ao cinema com Filme Eu Contra Você – A Vingança do Sr. Sque gerou 9,2 milhões de euros.

Graças ao YouTube, onde seu canal tem mais de 6 milhões de inscritos, Luì e Sofi começaram em 2018 2,85 milhões de euros. Conforme estimado por Youtubers.me, você ganha entre você e eu 100 mil e 600 mil euros por mês.