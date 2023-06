Esports: todos nós perdemos muito dinheiro, é um péssimo negócio para o Disguised Toast

O streamer Jeremy Wang, mais conhecido como brinde disfarçadoum videoclipe para falar sobre negócios exportarque ele acredita incrível: “Todos nós perdemos muito dinheiro.” Ele mesmo investiu um milhão de dólares no Team Valorant, DSG, mas perdeu quase tudo.

The Masked Toast: “A indústria de esports é uma das piores coisas para se entrar.” A razão é que, apesar dos milhões de dólares investidos, nenhum dinheiro pode ser ganho.

Um brinde mascarado anunciou em janeiro que havia investido US$ 500.000 para fundar a equipe do Valorant, DSG. Infelizmente, não foi nada bom para ele, já que perdeu sete das sete partidas em maio. Apesar da experiência, nossa equipe perseverou e comprou um time de League of Legends em maio para disputar a North American Challengers League, mas a Riot de repente anunciou o cancelamento do evento, mandando muitos times para disputar o prêmio.

Na verdade, todo o cenário de esports parece instável, com as dúvidas da Activision Blizzard sobre a Overwatch League e a Call of Duty League ruins para os negócios da empresa, que questionaram seriamente a sustentabilidade de caras equipes de esports.

É preciso dizer que a Riot e a Activision Blizzard confirmaram seu apoio à cena, mas a suspeita é que se trata de declarações obrigatórias e que de fato nos bastidores algo está se movendo para cortar custos.

A história que Disguised Toast conta no vídeo certamente diz isso: “Na semana passada, meu contador me mandou uma mensagem dizendo: ‘Toast, precisamos conversar’.” Ele me disse que eu gastaria um milhão de dólares este ano, o dobro do que eu esperava. Ele me envia o balancete com todos aqueles números vermelhos, e percebo que o departamento de receita foi cancelado. Eu perguntei a ele: Por que você deletou? E ele respondeu: “Bem, não está cancelado, não há nada. Você não ganha dinheiro.”

“Se você olhar para as organizações de e-sports na América do Norte, elas estão todas falidas ou falidas. E eu quero dizer todas elas. muito dinheiro. Muita gente está sendo expulsa e agora não há nenhum fato confirmado”.

É tão ruim assim? Infelizmente, temos que confiar nas palavras de Disguised Toast, que fazendo parte da cena pode olhar por dentro, e também porque muitas empresas que lidam com esports não mostram seus orçamentos, nem falaram publicamente sobre a crise. Mesmo o FaZe Clan, que está prestes a ser desativado pela bolsa de valores Nasdaq e corre sério risco de falência, nunca divulgou a situação.

Entretanto, entretanto, os maiores mecenas vão-se retirando e revivendo a cena, em perpétua crise pública, que parece tão complicada, que há quem suspeite que a situação possa implodir em breve.