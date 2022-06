Segundo evento da Microsoft anunciado em 14 de junho – Nerd4.life

Microsoft Eu mencionei que um segundo evento show Previsto nos dias imediatamente seguintes à apresentação dos jogos Xbox e Bethesda, previstos para 14 de junho de 2022 Ele contém mais trailers e materiais sobre os próximos jogos.

O programa foi anunciado oficialmente no Xbox Wire, com a Microsoft repetindo que o evento principal, Xbox & Bethesda Showcase, está programado para começar em 12 de junho de 2022 a partir das 19:00, mas também ocorrerá. Extensão do Xbox Game Show No dia 14 de junho, a partir das 19h.

Este segundo show, que provavelmente é menos importante que o principal, vai durar 90 minutos, então deve conter muita informação.



Show de jogos do Xbox, logotipo

Dentro encontraremosnovos trailersuma visão mais profunda e notícias”, de acordo com a postagem oficial do blog da Microsoft.

Não é a primeira vez que a empresa organiza eventos desta forma: na verdade, mesmo nos últimos anos, um segundo evento foi planejado várias vezes após o evento principal, com alguns acréscimos e muitas vezes Entrevistas com desenvolvedores e informações Mais aprofundamento nos jogos, talvez até por meio de jogabilidade inédita.

Em alguns casos, alguns títulos que não estão no evento principal encontraram espaço em “Extended” com trailers não lançados, então ainda será uma apresentação para assistir que obviamente estaremos acompanhando de perto, em 14 de junho de 2022.