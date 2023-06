MachineGames: Além de Indiana Jones, pode haver outro jogo não anunciado

Parece que jogos de máquina Você pode estar trabalhando em um novo jogo Ainda não anunciado Assim é Indiana Jonesque nem seria Wolfenstein, com base no que surgiu da pesquisa da conta regular do Twitter Timur222, que agora é especializada em currículos e documentação online.

Nesse caso, a informação não é extraída diretamente de um plano de estudos encontrado online, mas sim de uma indiscrição contada por um desenvolvedor anterior à equipe em questão. De acordo com o tweet, este ex-membro da MachineGames havia revelado que a equipe está trabalhando em um jogo misterioso que ainda não foi anunciado, junto com o já conhecido Indiana Jones.

Então, Timur222 voltou ao tópico respondendo a alguns dos comentários e adicionando aquele jogo misterioso Não seria Wolfenstein 3Como muitos assumiram devido ao trabalho anterior da equipe.

Portanto, seria outro título difícil de especular neste momento. MachineGames é uma equipe que faz parte do grupo Zenimax Bethesda, que se tornou first party Xbox Game Studiosmas não foi incluído nas apresentações do Xbox Games Showcase 2023.

Muitos esperavam por algumas atualizações sobre Indiana Jones, mas o projeto ainda está completamente envolto em mistério e mesmo esta última oportunidade não foi aproveitada para comunicar algo novo sobre ele, então teremos que esperar para descobrir mais.