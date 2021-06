Capcom E3 2021 | Sinopse – Todos os anúncios e trailers

compromissos comE3 2021: Esta noite é sua vez CapcomUm desenvolvedor e editor que assinou na véspera de querer sugerir novidades para jogos como Resident Evil VillageE a Monster Hunter Rise e Histórias de caçadores de monstros 2. A data foi marcada para 23,30 E claro que nós SpazioGames nós Já ao vivo em nosso canal Twitch Para acompanhar todos os anúncios com Valentino.

É difícil imaginar se, por outro lado, haverá anúncios de jogos que ainda não foram lançados, mesmo que nesse ponto seja provável que a Capcom tente “empurrá-los” para mais aparições nos estágios posteriores, talvez como o Summer Games Festival ou a Xbox Gallery. Também veremos se há novidades sobre RE: Verse, o jogo multiplayer que deveria estrear com Vila Mas então foi adiado para uma data posterior.

Capcom fará seu show na E3 2021

Se por algum motivo você quiser se punir por não acompanhar nossa transmissão ao vivo, aqui você encontrará atualizações sobre todas as novidades do evento, que deve durar cerca de meia hora, em tempo real.



23,30 A conferência Capcom está prevista para começar.

23,33 – A equipe da Capcom foi positivamente afetada pela recepção que recebeu Resident Evil Village. O produtor do jogo, Tsuyoshi Kanda, queria agradecer aos fãs que viveram Vila E queria lembrar o acesso gratuito incluído na compra do jogo, um refletir. Lançamento esperado no próximo mês.

23,33 – Foi confirmado que o trabalho no DLC é para Resident Evil VillageNo entanto, nenhum detalhe foi divulgado.

23,34 – É tempo de Histórias de caçadores de monstros 2Ele aparece em um longo trailer, com vários vislumbres de jogabilidade, que nos atraem para a atmosfera do jogo que será lançado em julho próximo no Nintendo Switch e PC. O jogo incluirá atualizações gratuitas: o primeiro chegará no início de 15 de julho adicionando amigos acima de lado de dentro 2 histórias, mas quem 25 de junho Você pode experimentar a demonstração e mantê-la com você Progresso Na final.

23,39 – Monster Hunter Rise Foi um grande sucesso, revela a Capcom com alegria, prometendo mais novidades sobre o jogo disponível no Nintendo Switch. E assim, em junho, veremos cooperação com altura 2 E conteúdo misturado entre os dois títulos, mas não só: a versão 3.1 do jogo adicionará missões de eventos especiais para testá-lo com muitas novas caças e também oferecerá novas recompensas estéticas para seu caçador exibir. Alguns deles podem ser desbloqueados no jogo, outros devem ser pagos. A atualização virá um dia Próximo dia 24 de junho.

23,41 – Lá vem ele Great Ace Lawyer RecordsO conjunto de baús que sairá do Japão pela primeira vez As Aventuras do Grande Ás, advogado e Grande Solução Ace Lawyer 2. A data está marcada para 27 de julho, enquanto a jogabilidade do game é mostrada de perto no palco da Capcom, e é claramente baseada na mecânica de dedução e investigação – então prepare-se para reunir evidências e provar sua validade para resolver as dezenas de casos você vai enfrentar.

23,49 Encontre um espaço no palco Capcom Pro Tour 2021, com uma seção do show dedicada aos campeões e aspirantes aos eSports da Capcom que podem se inscrever online para competições.

23,56 – Fim do compromisso com a Capcom.