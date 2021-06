DR 5.0 e DR 6.0: dois crossovers domésticos de baixo custo introduzidos

A primeira edição do MIMO 2021, o Milan Monza Motor Show, traz uma lufada de ar fresco e muitos veículos prontos para conquistar o mercado nos próximos meses. Entre os protagonistas da exposição ao ar livre nas ruas da capital lombarda está também a DR Cars, que entre 10 e 13 de junho apresentou dois novos crossovers na sua estreia mundial: DR 5.0 e DR 6.0.

Ambos os carros têm um estilo completamente novo, com um interior inovador e tecnologia cada vez mais avançada, os SUVs Molise se encontraram favoravelmente e atraíram curiosos e entusiastas para o estande dedicado. com ele Torne-o seguro e confiávelCom preços competitivos, o DR está se abrindo para a revolução de seus meios para tentar interceptar cada vez mais a diversão e o interesse de novos clientes.

Com o DR 5.0 vem a renovação da fonte com a extensão Carroçaria reestilizada e novos interiores em comparação com o modelo já na lista de preços. À primeira vista, a grande grade dominante na frente é identificada, a grade refinada que confere caráter e presença ao SUV da empresa. A tecnologia dos faróis de LED evoca o que já foi visto no passado, e também por estar na parte inferior do para-choque dá a ele a potência de entrar nas ruas da cidade.

O fabricante escolheu Molise, com DR 5.0, um Nova linguagem de design Para um veículo com 436 cm de comprimento, 183 cm de largura e 167 de altura. Preserva as pulsões do passado. Esta é apenas uma atualização para o motor a gasolina de aspiração natural de 1,5 litros com 115 cavalos de potência ou o motor turboalimentado de 1,5 litros com 154 cavalos de potência. Após o sucesso com o F35, o contrato residencial de baixo custoMolise disponibilizou o novo 5.0 como opções padrão completas.

Passando para 6.0, a DR Automobiles apresentou aos entusiastas um Novidade absoluta adicionada à gama. 4,5 metros SUV com Interior espaçoso e confortável, o design é comum na versão 5.0, onde a interface consiste na mesma grade polida. A mudança é o pacote visual, com os faróis regulares e delgados desenvolvidos em largura, com a parte inferior dominada por grandes entradas de ar que contribuem para tornar o crossover mais potente.

Na parte traseira, a assinatura inconfundível do DR não poderia faltar, com o grande emblema deixado no meio e os faróis de LED regulares conectados no meio. Mais uma vez, o motor é 1.5 turbo a gasolina com caixa CVT de 9 velocidades, mas também existe a possibilidade de o ter Gasolina bicombustível / GPL.