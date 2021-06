ho: mobile, oferta retorna a partir de 4,99 euros por mês com minutos e textos ilimitados

A ho.Mobile oferece aos seus clientes um preço de 4,99 € mensais com minutos ilimitados e também mensagens de texto online.

O retorno de boas-vindas é uma oportunidade para os clientes ele é. Móvel Para se inscrever na oferta de € 4,99 online, sem ter que ir a um revendedor participante. O popular lançador virtual mais uma vez estendeu o preço acessível para todos os usuários, mesmo para aqueles que preferem continuar comprando eletronicamente.

Vamos descobrir em detalhes a proposta da ho.Mobile

A oferta da ho.Mobile, de acordo com o designer do cliente da marca Vodafone, é clara e flexível. Inclui minutos e textos ilimitados a um custo 4,99 euros por mês, Com custos de ativação zero e custos de envio zero. O Sim custa € 0,99 e o primeiro aumento de crédito de € 5 é obrigatório, do qual € 4,99 serão deduzidos.

A flexibilidade está na oportunidade de ser capaz Experimente o preço por 30 dias E se a faísca não explodir, o cliente pode decidir dar um passo atrás e solicitar um reembolso. Além de zero custo adicional, é a garantia do celular o apoio, 99% de cobertura e a oportunidade de escolher se quer ir a um dos 3 mil pontos de venda espalhados por toda a Itália para poder levar um cartão SIM ou solicitar frete grátis para sua casa.

Todas as possibilidades de compra da oferta a partir de 4,99 euros

A adesão ao tarifário pode ser solicitada 4,99 € ocorrer online. Basta ir ao portal oficial da operadora, entrar na seção dedicada à oferta e selecionar o item “Comprar”. Neste ponto, terá início um procedimento simples que termina com a compra da oferta.

Alguns cliques para comprar e, em seguida, várias maneiras de prosseguir com a ativação. O cliente pode escolher entrega gratuita em domicílio e concluir a ativação Video chamada. Como alternativa, você pode prosseguir com a reserva online e depois pagar e retirar o cartão SIM na banca de jornal. Finalmente, outra etapa simples que envolve ir para um loja é. Móvel.

Vantagens do plano tarifário ho.Mobile a partir de 4,99 €

Além do custo zero, da assistência, da comodidade do preço do plano tarifário, entre as vantagens da oferta acrescentamos mobilidade proibida para não gastarmos mais, Renovação oportuna após um mês (sempre no mesmo dia), plano de uso mesmo em países europeus e sem restrições, pois não é necessário IBAN ou cartão de crédito.

O saldo pode ser recarregado via Aplicativo ou site Ou na ho.Mobile Store. Como alternativa, você pode optar por ir a vendedores de cigarros, a lojas de apostas Lottomatica e bares.