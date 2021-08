Será que Halo Infinite verá Tyler “Ninja” Blevins retornar à arena competitiva? – Multiplayer.it

com chegada aura infinita, o famoso Twitch Streamer Tyler “Ninja” Blevins Pode voltar a competir na cena Esportes do atirador da Microsoft.

Para começar, antes de se tornarem internacionalmente famosos graças a Fortnite, Blevins foi jogador profissional de Halo por uma década, de Halo 3 a Halo 5: Guardians. Entre os vários sucessos em sua carreira como jogador profissional, ele pode se orgulhar de primeiro lugar No Halo 4 em 2012.

O próprio Ninja sugeriu a possibilidade de retornar à vida como jogador profissional através de um post no Twitter, que você pode ver abaixo, respondendo de uma forma um tanto especial aos rumores de que gostaria dele de volta ao cenário competitivo do atirador do 343 Industries.

Para aumentar as esperanças dos fãs que desejam exibi-lo no Halo Infinite, ele também está trocando emojis com ele Faisal “Joofy” Khan, um jogador profissional no competitivo cenário de Halo.

Aqui está um gato nos chocando ou o ninja é apenas uma piada? Difícil dizer, para descobrir só temos que esperar por um arquivo8 de dezembroou quando Halo Infinite estreou no Xbox Series X | S, PC e Xbox One. Enquanto isso, um papel de parede dinâmico agora está disponível para o Xbox Series X | S de Halo Infinite.