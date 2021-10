Novos Horizontes, Juliana Moreira em um novo local – Nerd4.life

Animal Crossing: New Horizons Ele é o protagonista de uma nova campanha promocional com Juliana Moreira e seu parceiro Edoardo Stoppa, que foram escolhidos pela Nintendo após seu sucesso ver No jogo Ring Fit Adventure.

Recordes de vendas na Europa, Animal Crossing: New Horizons continua a ser persistentemente pressionado pela casa japonesa, o que causou um grande rebuliço com este episódio da série.

“A celebridade brasileira mais amada pelos italianos é uma heroína temática que segue o tema da nostalgia ao vê-la recriar uma memória especial de sua infância em Animal Crossing: New Horizons”, diz o comunicado.



Juliana Moreira com Nintendo Switch

Depois de encontrar uma foto antiga dela quando criança em um campo de flores no Brasil, Juliana Moreira pegou seu console Nintendo Switch e começou a reconstruir a cena de 1989 plantando flores e construindo estradas.

O anúncio termina com uma cena de noivado familiar em que Giuliana, graças à versatilidade de um console Nintendo, também pode mostrar ao marido Edoardo Stoppa sua criatividade na TV, para desfrutarem juntos de um pequeno paraíso digital de tranquilidade.

O comercial destaca as características de Animal Crossing: New Horizons, uma experiência de jogo verdadeiramente única que simula a vida real em completa serenidade.

Uma vez em uma ilha deserta, o jogador tem a oportunidade de arregaçar as mangas para começar uma nova vida, fazendo com que, com o tempo, seja exatamente o que deseja: seja decorando sua casa, fazendo coisas novas ou personalizando seu visual, ou mesmo compartilhando todas as suas experiências com amigos e familiares.

Neste canto tranquilo, eles podem relaxar sem se preocupar e encontrar um santuário virtual de boas-vindas para todos os momentos em que se sentirem desanimados nas pegadinhas ou oprimidos pelas preocupações do dia a dia. Ou, assim como Juliana Moreira, você pode recriar digitalmente momentos ou lugares especiais.



O comercial de 30 “, que vai ao ar a partir de 31 de outubro, foi encomendado para a produtora Cinestudio. A criatividade foi tratada internamente pela própria Nintendo, enquanto a direção estava nas mãos de Gian Abrile. A equipe Mindshare, o centro de mídia da Nintendo Itália, cuida do planejamento Canais de TV Mass e TV Paga, Digital e Video on Demand, enquanto a Together cuida de todos os aspectos relacionados à campanha de amplificação nas redes sociais.

“Animal Crossing: New Horizons é uma experiência de jogo única e altamente versátil, que permite aos jogadores dar vida a tudo o que desejam, ao mesmo tempo que deixam sua imaginação e criatividade irem”, disse Stefano Calcagni, chefe de marketing da Nintendo Itália.

“Após os excelentes resultados obtidos na Ring Fit Adventure, decidimos continuar a colaboração com a Juliana com satisfação, que, com a sua simpatia e espontaneidade, consegue comunicar na perfeição a marca Nintendo, bem como uma experiência de jogo envolvente na Nintendo Trocar.”

“Estou muito feliz por poder colaborar com a Nintendo novamente em um videogame único como Animal Crossing: New Horizons. Além de ser uma experiência divertida e relaxante, realmente permite que você dê forma a qualquer ideia que você possa imaginar. Recriar um especial Momento minha infância foi muito emocionante, mas é O mais especial é que posso dividir com o Edoardo! ”, diz a showgirl Juliana Moreira.